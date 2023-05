Det sidste håb på den store virksomhed forsvandt: - Nu ser det sort ud

SÆBY:- Det ser sort ud i forhold til at bevare arbejdspladser på slagteriet. Det må jeg erkende.

Fællestillidsmanden på Danish Crown i Sæby, Jens Hansen, deltog mandag i et møde mellem borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), og repræsentanter fra den øverste ledelse på den store slagterivirksomhed.

For tre uger siden stod det klart, at slagteriet i Sæby ville lukke, og omkring 800 ansatte ville miste deres arbejde.

Grunden er, at der ikke længere er grise nok til slagtning i Danmark til at holde alle virksomhedens slagterier i gang.

Det er trist

"Det er trist, at vi skal sige farvel til så mange dygtige og loyale medarbejdere, men en så kraftig nedgang i antallet af slagtninger tvinger os til at reagere. Vi står i øjeblikket med en overkapacitet, der på årsbasis koster os over 300 millioner kroner, og det vil være uansvarligt overfor virksomheden og vores ejere ikke at tage de nødvendige skridt for at løse den udfordring", udtaler Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown, på virksomhedens egen presseside.

Det tal kan hverken fællestillidsmand Jens Hansen eller Birgit Hansen forstå, og derfor blev mødet arrangeret.

- Vi mangler nogle tal og nogle beregninger for, hvorfor slagteriet lukker. Men det kommer vi nok ikke frem til, siger Jens Hansen, som derfor ikke har meget håb tilbage, når det handler om at forsøge at redde virksomheden.

Fristen udløber på mandag

Som reglerne siger i forbindelse med massefyring, har ledelse og tillidsfolk 21 dage til at forhandle om for eksempel en eventuel redning af virksomheden. Og den periode udløber på mandag.

- Løbende er der nogle af de ansatte, som finder nyt arbejde. Men alle de processer med at guide de ansatte videre i nye jobs træder jo ikke i kraft før de 21 dages forhandlinger er overstået. I øjeblikket kører vi i to spor: Vi vil dels gøre alt for at ændre beslutningen om at lukke Danish Crown i Sæby, og dels skal vi hjælpe vores kollegaer videre i job eller uddannelse, siger Jens Hansen, som stadig ikke kan give noget bud på, hvad der skal ske med bygningerne, når/hvis Danish Crown i Sæby lukker.