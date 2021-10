Det siger nordjyderne: Se reaktioner på Thisted Bryghus' kovending

THISTED:Nordjyderne græd tørre tårer over, at Thisted Bryghus' bestyrelse lavede en kovending og besluttede sig for, at bryggeriet også fremover skal levere private label øl til politikere og politiske partier.

Fornuftens tilbagetog i Thy, skrev Finn Schjøtt.

Godt bestyrelsen står fast - andre skal ikke diktere hvem bryghuset laver private label produkter til, lød det fra Tine Nielsen.

Michael Binderup var også i det positive hjørne, da han skrev dette:

Som aktionær og loyal kunde er det ærgerligt at opleve bryggeriets ledelse gå i panik. En virksomheds succes afhænger i høj grad af, hvorvidt direktionen er i stand til vedholdende og konsekvent at forfølge dens strategi og forretningsplan. At holde fast i roret og holde kursen - selv i stormvejr.

For mig handler denne sag ikke så meget om politik, men mere om ledelse og dømmekraft. Det sidste har bestyrelsen heldigvis vist sig at være i besiddelse af, så jeg beholder mine aktier og er fortsat fan af Thisted Bryghus. Og husk, at vi lever i et frit land, hvor man selv bestemmer, hvilken øl der skal på bordet - skål!

Kim Mikkelsen tonede rent Thy-flag og bekendte følgende

Hvis bare jeg i ny og næ kan få en porse guld (verdens bedste øl) må de sgu skrive hvad de vil på etiketterne

Søren Eskildsen var på samme bølgelængde som Kim, og opfordrede til at sende kærlighed til Thisted i stedet for ... shit

Man burde lave en LOVESTORM til Thisted bryghus

Inden det nåede dertil, så var der ikke megen forståelse for den første beslutning om at holde op med at levere øl til politikere på bestilling, og Ilka Daniel summede holdningerne meget godt og pænt op med denne kommentar:

Får jer en fornuftig holdning og holder fast i den.

Der vil altid være et mindretal af personer, som får ondt alle mulige steder i kroppen over det ene og det andet.

Underligt, at de i al den elendighed, som findes i verden, ikke har andet, at kaste sig over end politikerens markedsføring og erhvervslivets produktsalg.