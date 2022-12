Kendte restaurantkæder kollapset i en sky af konkurser og milliongæld

FREDERIKSHAVN:Han åbnede sin første sushirestaurant i Frederikshavn for 15 år siden og gjorde den til en landsdækkende kæde. Sideløbende kom også et mexicansk restaurantkoncept til.

Og en fødevarefabrik i Nørresundby.

Han ville til udlandet og sågar åbne en restaurant på Mars – hvor vildt og vanvittigt det end lød.

300 ansatte og knap tre håndfulde restauranter nåede den driftige iværksætter Morten Hansson at råde over, lige indtil at det hele kollapsede i 2020 og efterlod kreditorer med et stort tocifret milliontab.

Morten Hansson købte selv restauranterne ud af konkursboet og drev dem videre.

Men nu er hans forretningsimperium igen styrtet til jorden i en sky af konkurser og milliongæld.

Nordjyske har over det seneste halve år beskrevet, hvordan en lang række selskaber bag restauranterne Karma Sushi og Vaca, som Morten Hansson står bag, er gået konkurs. I alt 15 styks.

Nu fortæller Morten Hansson til Berlingske hvorfor.

- Det er i virkeligheden ret tydeligt for mig nu, hvad der altid er gået galt. Vores økonomistyring og bogholderi har hele vejen igennem været undervurderet. Set i bakspejlet skulle vi være stoppet langt tidligere og have lavet en ordentlig oprydning første gang, siger han til Berlingske.

Gælden blev parkeret

Da Morten Hansson i november 2020 begærede sine restaurantkæder konkurs, kørte de begge videre, som om intet var hændt.

De ubetalte regninger blev parkeret i konkursboet, og Morten Hansson og en forretningspartner, Dimitri Østerbye, købte de 12 restauranter og fødevarefabrikken Dan Gastro i Nørresundby ud af konkursboet.

Tilbage stod kreditorerne med et samlet krav på over 20 millioner kroner.

Morten Hansson, der selv er uddannet kok, åbnede sin første Karma Sushi-restaurant i Frederikshavn i 2007. Arkivfoto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

I mellemtiden var Morten Hansson blevet idømt konkurskarantæne, så han kunne ikke stå i spidsen for de videreførte restaurantkæder.

En kvinde ved navn Azam Iranmanesh blev indsat som direktør i en række af de selskaber, som nu er taget under konkursbehandling.

Direktøren i selskabet bag Karma Sushi i Frederikshavn var en kvinde ved navn Dijana Rakovic.

- De gik efter at slagte mig

Da coronapandemien ramte Danmark og tvangslukkede store dele af restaurationsbranchen, var det ikke muligt for hverken Karma Sushi eller Vaca at få økonomisk kompensation.

Siden overtog Morten Hansson det fulde ejerskab af kæderne, da han købte Dimitri Østerbye ud.

Kort efter indgav skattemyndighederne konkursbegæringer mod Morten Hanssons selskaber.

- De gik efter at slagte mig, og det har de så gjort nu, siger Morten Hansson i dag til Berlingske.

Hvor store millionkrav, der i denne omgang er mod Morten Hanssons mange konkursramte selskaber, har kuratorerne endnu intet overblik over.

Ifølge Berlingske har en ny ejerkreds og direktion, der ikke involverer Morten Hansson, fået lov til at købe flere af restauranterne ud af konkursboet – heriblandt en Vaca og Karma Sushi i Aalborg.