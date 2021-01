Dette firma vokser markant trods corona

SVENSTRUP:Svanehøj - den nordjyske producent af pumper til marine og offshore - har droppet svanen i logoet, men virksomheden flyver lige nu højere end længe. Siden investeringsfonden Solix i 2018 overtog virksomheden, er omsætningen i den danske del af forretningen mere end fordoblet, og kort før årets afslutning står Svanehøj Danmark til en vækst på mindst 30 procent. Det gør 2020 til et af de travleste år nogensinde hos virksomheden i Svenstrup ved Aalborg.

- Som leverandør til marine og offshore, og med kunder og samarbejdspartnere over hele verden, er vi kraftigt påvirkede af covid-19. Men vores medarbejdere har været fantastisk omstillingsparate, og det er i høj grad deres fortjeneste, at vi har formået at komme så stærkt igennem 2020. Selv da Nordjylland lukkede ned, og 22 af vores timelønnede ikke kunne møde ind på arbejde, formåede vi at håndtere situationen og levere et rekordstort antal ordrer til tiden. Det er jeg enormt stolt over, siger CEO Søren K. Nielsen i en pressemeddelelse fra virksomheden.

Selv om byggeriet af nye skibe ligger på det laveste niveau i mange år, forventer Svanehøj at fastholde det nuværende aktivitetsniveau i 2021. Shippingbranchen har et mål om at halvere sin CO2-udledning inden 2050, hvilket medfører stigende efterspørgsel på skibe, der kan sejle på gas. Her står Svanehøj stærkt, fordi virksomhedens patenterede brændstofpumpe er kompatibel med alle former for gas, herunder også fremtidens CO2-neutrale electrofuels. Samtidig forventer virksomheden en høj vækst inden for salg af reservedele og service af gastankere efter det nylige opkøb af virksomheden "Force Technology Marine Equipment Service" i Frederikshavn.

Moderne kontorer og mere plads

Som et synligt symbol på fremgangen har Svanehøj netop lagt sidste hånd på en større modernisering af sit hovedkvarter i Svenstrup. Her er mørke korridorer, lukkede enmandskontorer og slidt inventar nu erstattet af åbne, sammenhængende kontormiljøer med moderne indretning og iøjnefaldende vægudsmykning.

En større modernisering af hovedkontoret har nu skabt mere plads og langt bedre arbejdsforhold for alle i administrationen. PR-foto: Svanehøj Danmark

- Bygningen har fået et kæmpe løft og afspejler nu i langt højere grad, at Svanehøj er en international og højt specialiseret virksomhed. Siden vores ejerskifte for to år siden er vi vokset fra cirka 100 til cirka 170 medarbejdere i Nordjylland, og den nye indretning skaber mere plads og langt bedre arbejdsforhold for alle i administrationen, siger Søren K. Nielsen.

Igangsætter investeringer i produktionen

Med udsigten til fortsat stigende efterspørgsel på gaspumper og reservedele til service, igangsætter Svanehøj allerede næste år en optimering af sine produktions- og lagerfaciliteter i Svenstrup. Investeringer i nye maskiner, automatisering og ny indretning skal gøre virksomheden i stand til at håndtere en stigende ordremængde.

- Vi har allerede en rigtig god og højt specialiseret produktion. Men med den vækst, der ligger foran os, er det nødvendigt at optimere rammerne for at sikre kvaliteten og styrke leveringssikkerheden. Foruden den stigende efterspørgsel på gaspumper skal vi også forholde os til, at vi i 2020 har fordoblet vores serviceafdeling. Det betyder, at der fremover skal endnu flere reservedele igennem til lynhurtig levering, siger Søren K. Nielsen.