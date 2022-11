Dette skal der ske med konkursramt bagerbutik

Bjørn elsker et sprog, der ikke kan tales - og næsten heller ikke læses De færreste har hørt om kunstsproget Ithquil, som er stort set umuligt at tale og meget, meget svært at læse. Det anfægter dog ikke 19-årige Bjørn Simonsen, som opdagede det underlige sprog for fire år siden, og i dag er helt og aldeles opslugt af det