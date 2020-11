DI: Restriktioner i Nordjylland er historisk omfattende

NORDJYLLAND:De omfattende restriktioner, som nu indføres i Nordjylland, er dybt alvorlige for alle berørte borgere og virksomheder. Men det er vigtigt at sætte målrettet ind for at bekæmpe det dybt alvorlige lokale smitteudbrud og hurtigt få kontrol om situationen, hvis sundhedsmyndighederne vurderer, der er behov for så drastiske skridt. Nu gælder det om at sikre den fornødne hjælp til alle berørte borgere og virksomheder, gennemføre test af alle borgere i Nordjylland og kommunikere klart til omverdenen, at smitten er under kontrol.

Det skriver DI i en pressemeddelelse.

- Restriktionerne i Nordjylland er historisk omfattende, og der er ingen tvivl om, at mange borgere og virksomheder nu bliver særligt hårdt ramt i kampen mod corona. I denne helt særlige situation har vi forståelse for, at der skal handles hurtigt og effektivt for at bekæmpe lokale smitteudbrud og hurtigt sikre kontrol over smitten i regionen, hvis myndighederne vurderer, at der grundlag for så drastiske skridt, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Konsekvenserne for de berørte virksomheder og borgere kan blive omfattende, så det er afgørende at regeringen og Folketinget er klar med den fornødne hjælp, mener DI.

- Rigtig mange virksomheder og arbejdspladser vil blive voldsomt påvirket, og de yder nu et stort offer af hensyn til resten af samfundet. Det er vigtigt, at politikerne er klar med effektiv og tilstrækkelig hjælp, så de nordjyske virksomheder står lige så stærkt på den anden side af denne krise. Vi står klar med forslag og input til de konkrete løsninger, der skal til, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Han opfordrer til, at der hurtigst muligt gennemføres test i hele Nordjylland.

- Vi véd, at systematisk og omfattende brug af test og smitteopsporing er et helt afgørende værktøjer til at kontrollere og inddæmme smitten. Derfor er det vigtigt, at vi får testet hele befolkningen i Nordjylland hurtigst muligt, så vi får skabt klarhed og kan få borgere i isolation, hvis de er smittede. Jo hurtigere vi tester, jo hurtigere kan vi ophæve nedlukningen, og virksomhederne står klar med testkapacitet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Endelig understreger DI, at regeringen, myndigheder, virksomheder og borgere nu har et stort fælles ansvar for at kommunikere til omverdenen, at Danmark gennem hurtig og resolut handling har fået situationen under kontrol og har inddæmmet smitten i de nordjyske kommuner.

- En af Danmarks absolut største styrker som eksportnation er vores ekstraordinært høje kvalitet, produktsikkerhed og kontrol. Den værner vi om nu med den målrettede og hurtige inddæmning af smitten i Nordjylland, og det skal vi kommunikere klart og tydeligt til kunder og samarbejdspartnere over hele verden. Det er en fælles opgave for politikere, myndigheder og virksomheder – og den skal løftes hurtigt og effektivt, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han understreger, at målsætningen fortsat bør være at holde virksomhederne og samfundet mest muligt i gang, samtidig med at vi håndterer sundhedskrisen.

- Danmark har til dato formået at håndtere coronakrisen på en måde, hvor vi i vidt omfang har kunnet holde virksomhederne åbne og hjulene i gang til gavn for hele samfundet. Det bør på alle måder være målsætningen, at vi fortsætter ad den vej, siger Lars Sandahl Sørensen.