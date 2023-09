Tjek, hvad din og naboens bolig er værd. Der kan være mange penge på spil

1,7 millioner danske boligejere kan nu endelig få svar på, hvad deres bolig er værd i det nye boligskattesystem.

Og hvad de derfor kommer til at betale i ejendomsskat næste år.

Mandag aften åbnede Vurderingsstyrelsen for, at man kan se de foreløbige ejendomsvurderinger. Du kan selv slå din adresse op her, og at tjekke tallene er ikke uvæsentligt, lyder det fra flere eksperter.

Vurderingen af din bolig er nemlig grundlaget for de nye boligskatter fra næste år. Altså hvad du skal betale i kroner og øre.

- Det er den foreløbige 2022-vurdering, der ved årsskiftet kommer til at afgøre, om en boligejer skal have en skattelettelse eller en skatterabat, når de nye boligskatteregler træder i kraft, siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom hos Nykredit.

Grundlaget for dine boligskatter

Som navnet antyder, er de foreløbige 2022-vurderinger ikke et endegyldigt facit. De er resultatet af massive forsinkelser af de nye, endelige ejendomsvurderinger, som størstedelen af landets boligejere endnu ikke har modtaget.

De lander formentligt først til næste år.

Derfor har Vurderingsstyrelsen måttet hoste op med foreløbige vurderinger, som er styrelsens bedste bud på, hvad en ejerbolig var værd 1. januar 2022 – altså for knap to år siden.

Vurderingen bliver skattegrundlag for boligskatterne ved overgangen til de nye regler i 2024, men da det er en midlertidig vurdering og ikke en ”rigtig eller ”endelig” vurdering, kan man som boligejer ikke klage over den.

- Boligejerne må altså leve med i 2024 at skulle betale boligskat på baggrund af en værdi, som kan komme til at ændre sig. Og man kan som boligejer risikere, at der vil være restskat, der skal betales en gang i fremtiden, påpeger Mira Lie Nielsen.

Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix

Har man eksempelvis fået en for lav ejendomsvurdering og fået sig en pæn skattelettelse næste år, vil der på et tidspunkt komme en regning, da der er en restskat, som skal betales, pointerer hun.

Har man omvendt fået en for høj foreløbig ejendomsvurdering, og derfor betalt for meget i boligskat, får man penge tilbage.

Skattelettelse til de fleste

Hvordan Vurderingsstyrelsen helt konkret er kommet frem til en foreløbig vurdering af din bolig, kan du ikke få svar på. Men vurderingen er blandt andet blevet udregnet på baggrund af den generelle prisudvikling på boliger i dit pågældende område, lyder det.

Både ejendomsvurdering og boligskat justeres, når de endelige vurderinger er klar.

- For de fleste ejendomme forventes den foreløbige vurdering dog ikke at afvige væsentligt fra den endelige. Derfor forventes efterreguleringen at være begrænset for de fleste boligejere, oplyser Vurderingsstyrelsen.

Som det ser ud nu, får fire ud af fem boligejere en skattelettelse med de nye ejendomsvurderinger, ifølge Vurderingsstyrelsen.

Når din nye forskudsopgørelse lander til november, vil den indeholde din årlige boligskat, som består af både ejendomsværdiskatten og den såkaldte grundskyld, som er skatten på den grund, din bolig står på.

Her vil du også kunne se, om du er blandt de 80 procent af boligejerne, som står til en skattelettelse i 2024 – eller om du tilhører de resterende 20 procent, som tildeles en skatterabat, der sikrer, at din boligskat ikke stiger som følge af de nye regler.

En skatterabat i dette tilfælde betyder groft sagt, at du som boligejer, så længe du bliver boende, får lov til at beholde din eksisterende skattebetaling, hvis den er lavere end den nye. Køber du først en ny bolig i 2024, kan du ikke få skatterabat.

De nye skatter rammer huse og lejligheder forskelligt. Grunde, og dermed skatten under lejligheder, har været relativt meget lavere end grunden under huse. Det skal det nye boligskattesystem rette op på. Pressefoto: Boligsiden

Tjek tallene og tal med naboen

Selvom man ikke kan klage over den foreløbige 2022-vurdering, som Vurderingsstyrelsen nu har udsendt som en nødløsning for overhovedet at kunne opkræve boligskatter til næste år, er det ifølge Mira Lie Nielsen en god idé at sætte sig ind i tallene.

På den måde kan man forberede sig på den endelige 2022-vurdering, der kommer på et tidspunkt, og som det er muligt at klage over.

- Derfor kan det være en god ide allerede nu at foretage en mental rejse tilbage til starten af 2022 og tænke over, hvad man mener, at ens bolig var værd på det tidspunkt. Man kan eventuelt også tale med folk i nabolaget og sammenligne vurderinger og overveje, om forskelle i vurderingerne giver mening.

- På den måde kan man forberede sig på, at den endelige vurdering kommer i løbet af næste år og derfor være bedre forberedt på, om der er grundlag for at klage, eller om man er ganske godt tilfreds, siger Mira Lie Nielsen.

Den endelige vurdering

De endelige ejendomsvurderinger, som forventes at lande en gang i det nye år, tager i øvrigt udgangspunkt i, hvad din bolig var værd 1. januar 2020.

Vurderingen indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke 15 handler med referenceejendomme i området, der danner baggrund for vurderingen. Først og fremmest de senest handlede boliger.

Vurderingen bruges til at regne ud, hvad du skal betale i boligskat i årene 2021, 2022 og 2023. Og det er værd at gå den nøje igennem, for ifølge eksperter er der risiko for, at mange af vurderingerne beror på forkerte data og er stærkt fejlbehæftede.

Med den konsekvens, at man kan komme til at betale mange tusinde kroner for meget i boligskatter.

Vil man klage over den endelige ejendomsvurdering, når den en gang kommer, koster det 1100 kroner. Men vær opmærksom på, at du kun kan klage, hvis der er udsigt til, at din samlede ejendomsvurdering vil blive sænket med 20 procent.

Ellers fanger bordet.