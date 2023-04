Direktør er fratrådt: Mange nordjyske arbejdspladser nedlægges

SÆBY:En hæderkronet nordjysk virksomhed med en lang historie bag sig har taget en stor beslutning.

En ny polsk fabrik skal rumme en stor del af den produktion, der hidtil er foregået under hjemlige himmelstrøg. Det store spørgsmål er nu hvor mange danske arbejdspladser, det kommer til at koste.

Det er ifølge TV 2 Nords oplysninger, at Sæby-virksomheden Skiold A/S med virkning fra næste år planlægger at rykke en del af aktiviteterne til Polen.

Skiold har siden 1877 hørt hjemme i Sæby, hvor virksomheden blev etableret som "Sæby Jernstøberi og Maskinværksted". Skiold er i dag underleverandør til landbrugssektoren over det meste af verden - og arbejder blandt meget andet med udvikling og produktion af både maskiner og af komplette automatiserede anlæg.

Nordjyske har kontaktet Søren Overgaard, der hidtil har været Skiolds administrerende direktør. Han oplyser sådan her i en sms-besked:

"Jeg er fratrådt min stilling hos Skiold og vil derfor henvise dig til Jørn Mørkeberg Nielsen, som er interim leder af Skiold"".

Søren Overgaard oplyser til Nordjyske, at han er fratrådt som direktør for Skiold. Arkivfoto: Bente Poder

Udover nu at være udpeget som midlertidig leder, så er Jørn Mørkeberg Nielsen også bestyrelsesmedlem i Skiold A/S.

Nordjyske har foreløbig ikke haft held til at få en kommentar fra Jørn Mørkeberg Nielsen.

Tre danske lokaliteter trues

Den nye polske fabrik skal angiveligt være 24.000 kvadratmeter, og på den plads vil man samle produktionen fra tre danske lokationer - Ølgod, Bur og Sæby.

I Bur mister 45 mand deres arbejde, når den del af produktionen flytter til Polen. Til Dagbladet Holstebro-Struer siger fabrikschefen i Bur, Tom Bach Nielsen, sådan her om udflytningen:

- Vi har alle kunnet mærke, at der er en stor nedgang i svineproduktionen, og det rammer også os. Skiold har tre produktionsenheder, og det er alt for mange. Derfor har man besluttet at samle dem i Polen, hvor lønningerne er lavere. Det er den simple og ærlige forklaring, siger Tom Bach Nielsen.

Der er i dag omkring 40 ansatte i produktionen i Sæby, hvor man blandt andet producerer udstyr og teknologiløsninger til landbrugssektoren. Ifølge TV2 Nords oplysninger skal administrationen eller dele af den fortsat have adresse i Sæby, som er hovedkontor for Skiold A/S i Danmark.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er medarbejderne på et fællesmøde blevet oplyst om ændringerne.

Skiold A/S leverede i 2021 et overskud på 18,5 millioner kroner, og virksomheden har en egenkapital på 166 millioner kroner. I seneste årsregnskab blev det oplyst, at der er 816 ansatte i koncernen.

Skiold A/S ejes af kapitalfonden Solix Group og har datterselskaber i ti lande.