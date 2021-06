Direktør forlader Aalborg Lufthavn efter 12 år

AALBORG:Aalborg Lufthavns salgs- og marketingdirektør Rikke Mølgaard har sagt sit job op og fratræder med udgangen af oktober.

Det oplyser Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse.

Rikke Mølgaard blev ansat som marketing- og kommunikationschef i Aalborg Lufthavn i 2009, hvor hun senere blev salgs- og marketingdirektør, men efter 12 år har hun nu opsagt sit job i lufthavnen.

- En fantastisk tid

- Det har været en fantastisk tid med mange succeser og udfordringer. Gennem hele perioden har jeg frem for alt mødt utroligt mange dygtige og engagerede mennesker, og jeg føler mig privilegeret over de ting, jeg har lært, og som vi i fællesskab har opnået, siger Rikke Mølgaard i pressemeddelelsen.

- Nu er tiden kommet til at engagere mig fuldt ud i min anden store passion - bestyrelsesarbejde. Med årene er det nemlig den fælles værdiskabelse mellem direktion, ledelse og bestyrelse, som jeg brænder mest for, og det er mit mål og ønske, at jeg i fremtiden kan bringe mine kompetencer ind i endnu flere professionelle bestyrelser, tilføjer hun.

- Hun har ydet kæmpe indsats

Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen udtaler i pressemeddelelsen:

- Rikke har ydet en kæmpe indsats for Aalborg Lufthavn gennem mange år og har været en stor del af den transformation, som lufthavnen har gennemgået fra provinslufthavn til en international lufthavn.

