Direktør kræves idømt fængselsstraf

KØBENHAVN: Bagmandspolitiet kræver tidligere direktør i OW Bunkers datterselskab Dynamic Oil Trading (DOT) Lars Møller idømt en ubetinget fængselsstraf for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Og Lars Møller skal frakendes retten til at lede en erhvervsvirksomhed, hvis han ikke selv personligt hæfter for forpligtelserne.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som NORDJYSKE har fået aktindsigt i.

Den påståede mandatsvig beløber sig til 822 millioner kroner svarende til det beløb, som én af DOT’s kunder i Singapore, Tankoil, skyldte DOT, da OW Bunker gik konkurs i november 2014.

Tankoils gæld til DOT oversteg den kreditramme på 10 millioner USD, som Tankoil havde hos DOT.

Bagmandspolitiet mener, at både Tankoil og Lars Møller personligt har nydt økonomisk godt af den begåede mandatsvig.

"Tiltalte (Lars Møller, red.) opnåede (selv) en vinding i kraft af sin aftale om bonusudbetaling for 2013", hedder det i anklageskriftet.

Straffesagen kommer for Retten i Aalborg på et indtil videre ukendt tidspunkt.

Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed har en strafferamme på op til otte års fængsel.

Anklagemyndigheden tager forbehold for senere at rejse et erstatningskrav mod Lars Møller.

Lars Møllers forsvarer, Arvid Andersen, har tidligere sagt, at hans klient nægter sig skyldig.

Det fremgår af anklageskriftet, at Lars Møller har privatadresse i Singapore.