Direktør med 100 ansatte giver slip: - Det er ikke let

NØRRESUNDBY:Han har opbygget en virksomhed, der er over 200 millioner kroner værd, og som beskæftiger over 100 ansatte.

Nu giver stifter og direktør i it-virksomheden MapsPeople, Michael Gram, dirigentstokken videre i et planlagt generationsskifte. Han forbliver medlem af bestyrelsen.

Ny adm. direktør i MapsPeople bliver Morten Brøgger, der har en række topstillinger i udlandet bag sig.

- Det er naturligvis ikke let at slippe roret, men med Morten Brøgger på holdet sammen med de eksisterende medarbejdere er det den helt rigtige og fremsynede løsning, siger Michael Gram.

Michael Gram, adm. direktør og medstifter af MapsPeople, har været med, siden dengang kortmediet var på papir, og kortene at finde i tykke vejvisere og bagerst i telefonbogen. Foto: Martin Damgård.

Store internationale kunder

Mens Google Maps siden 2005 har kortlagt jordkloden digitalt, har MapsPeople, der holder til i Nørresundby, udviklet en navigationsplatform, som bruges til at kortlægge indendørs arealer.

Det kan for eksempel være i lufthavne, så de rejsende nemt kan finde vej til bagagebåndet. Eller kortlægning af en stor virksomhed, så de ansatte og besøgende kan finde rundt.

Den slags er der stor efterspørgsel på, og kundelisten tæller blandt andre PwC, LinkedIn og JPMorgan Chase & Co. - og en række store amerikanske sportsarenaer.

Sidste år blev MapsPeople børsnoteret på Nasdaq First North. Aktuelt har Nørresundby-virksomheden en børsværdi på knap en kvart milliard kroner, og fra 1. november bliver det altså Morten Brøgger, der skal stå i spidsen for det hele.

Han har blandt andet haft ledende stillinger i it-virksomhederne Huddle og MAACH og har tilbragt en årrække i Schweiz, Luxembourg og senest USA.

Morten Brøgger, ny adm. direktør i MapsPeople. PR-foto.

Vil være verdensledende

Med stillingen i MapsPeople vender han nu retur til en topstilling i en dansk virksomhed.

- Det er en stor ære at overtage ledelsen af MapsPeople efter Michael Gram, der har sat et markant aftryk på branchen. MapsPeople ser ind i en meget spændende fremtid, som jeg glæder mig til at blive en del af, siger Morten Brøgger.

MapsPeople lægger ikke skjul på, at ambitionen er at blive verdensledende inden for digitale kortløsninger. Det er man allerede godt på vej mod.

Al it-udvikling og produktion foregår på hovedkontoret i Aalborg, mens der er salgskontorer i blandt andet København, Austin og München.

Fagligt og personligt har det været noget af en rejse for den afgående direktør Michael Gram, der er uddannet landinspektør i 1983 fra Aalborg Universitet.

Efter i nogle få år at have arbejdet som landinspektør kom han til Kortgruppen i Frederikshavn, hvor han arbejdede med kort og planer til især kommuner og telefonbøger.

En pioner i branchen

I 1997 var han med til at grundlægge MapsPeople – dengang under et andet navn. Siden er virksomheden vokset støt og er blevet en global spiller med kunder i over 40 lande.

Bestyrelsesformand i MapsPeople, Lars Brammer, siger om den afgående topchef Michael Gram, at han er en pioner, der har sat MapsPeople på verdenskortet.

- Virksomheden har konsolideret sig og støbt fundamentet til international vækst, og nu skal stafetten helt efter planen gives videre til nye og erfarne kræfter. Kompetencerne og erfaringen hos Morten Brøgger taler for sig selv, siger Lars Brammer.

Morten Brøgger er uddannet cand.merc. fra Aarhus Universitet og tiltræder som CEO i MapsPeople 1. november.