Direktør: Ny rapport afslører ”vanvittig” Aalborg Portland-manøvre

NORDJYLLAND:Regeringens plan om at give rabat på CO2-afgiften for store klimasyndere som Aalborg Portland vil koste samfundet en milliard kroner årligt og gøre hele klimapolitikken væsentligt dyrere.

Sådan lyder en af konklusionerne i den store rapport, som Det Økonomiske Råd – også kendt som de økonomiske vismænd – tirsdag offentliggjorde.

Ifølge rapporten er der flere uhensigtsmæssigheder forbundet med det nedslag i CO2-afgiften, som regeringen foreslår for en bestemt type virksomheder, heriblandt Aalborg Portland.

Regeringen lægger op til, at afgiften skal være på 750 kroner pr. ton udledt CO2 for de virksomheder, som ikke er omfattet af EU's kvotehandelssystemer.

For virksomheder, som er omfattet, skal der udover kvoteprisen på 750 kroner betales 375 kroner ekstra pr. ton C02. Altså en samlet pris på 1125 kroner.

Men det gælder ikke virksomheder med såkaldt mineralogiske processer, der tæller producenter af cement, glas, isolering, stål, teglværker og lignende – heriblandt Aalborg Portland. De skal ifølge regeringen slippe med en afgift på 100 kroner i stedet for de 375 kroner oven i kvoteprisen på 750 kroner.

Aalborg Portland ender altså med at betale 275 kroner mindre end andre kvoteomfattede virksomheder.

- Derfor bliver den effektive CO2-beskatning ikke ensartet på tværs af brancher eller anvendelse, hvilket fordyrer klimapolitikken betydeligt, skriver Det Økonomiske Råd i sin rapport.

Aalborg Portland-koncernen Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Holding N.V., en international leverandør af cement og beton noteret på den italienske fondsbørs i Milano.

Aalborg Portland Holding er moderselskab for en række cement- og betonvirksomheder i blandt andet Norden, Belgien, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina.

Aalborg Portland Holding havde sidste år 3000 ansatte rundt om i verden. 770 af dem var ansat i Danmark.

Koncernen omsatte for 10 milliarder kroner og tjente 1,2 milliarder kroner efter skat.

Desuden betalte koncernen cirka 155 millioner kroner i selskabsskat i Danmark - og cirka 200 millioner kroner i andre lande - hvilket gør Aalborg Portland Holding til et af landets største skattebetalende selskaber.

"En vanvittig manøvre"

Rådet peger på en årlig samfundsøkonomisk meromkostning på en milliarder kroner. Derudover fremhæves det, at den CO2-rabat, som forventes at kunne redde op mod 800 arbejdspladser i cementindustrien, blot vil føre til jobtab andre steder i økonomien.

Jakob Brandt, adm. direktør i brancheforeningen SMVdanmark og medlem af Det Økonomiske Råd, mener, at politikerne bør lytte, når vismændene siger, at en rabat på CO2-afgift til Aalborg Portland er dyr for statskassen og vil betyde et tilsvarende tab af arbejdspladser andre steder.

- Og det koster så den nette sum af 1,25 mio. skattekroner om året pr. arbejdsplads på Aalborg Portland og hos deres underleverandører. Dermed viser vismændene jo, hvor vanvittig en manøvre regeringen er ude i, når den vil lade nogen slippe billigere end andre, siger han og fortsætter:

- Hvis vi havde lagt samme redningsplanke ud, dengang skibsværftet i Odense, B&W i København og syfabrikkerne i Silkeborg var truet, havde vi ikke haft de langt mere konkurrencedygtige og lukrative industrier, der voksede frem i stedet. Dansk erhvervsliv skal ikke været et museum, hvor regeringen er kustode, siger Jakob Brandt.

Jakob Brandt, direktør i SMVDanmark. PR-foto.

CO2-lækage og jobtab

Når regeringen ønsker at give nedslag i CO2-afgiften for visse typer virksomheder, skyldes det særligt hensynet til danske arbejdspladser.

Frygten er nemlig, at man ved at pålægge virksomheder som Aalborg Portland en lige så stor CO2-afgift som alle andre blot vil betyde lukkede arbejdspladser og CO2-udledning, som flytter til udlandet. I stedet skal Aalborg Portland – med en blanding af støtte, krav og tvang – skubbes mod en grønnere cementproduktion, lyder argumentet.

Men Det Økonomiske Råd mener ikke, at cementindustrien er så konkurrenceudsat, som regeringen påstår. Desuden vil produktionen, hvis den flyttes til udlandet, faktisk føre til mindre CO2-udledning, lyder det.

- Formandskabets vurdering er, at nedslagets globale klimaeffekt er begrænset, blandt andet som følge af høje transportomkostninger og høje såkaldte markup'er i cementindustrien, samtidig med at den danske cementindustri er mere CO2-intensiv end anden cementindustri i EU, står der i rapporten.

Aalborg Portland er i gang med selv at bevæge sig i en grønnere retning. Over de kommende tre år har selskabet afsat 720 millioner kroner til at gøre sin produktion mere bæredygtig. Og investeringerne stopper ikke her.

- Præcist hvor store investeringer, vi kommer til at foretage, ved vi ikke, da teknologi til at blive grønnere hele tiden udvikles, hvilket også betyder, at prisen ændrer sig, har det tidligere lydt fra koncernøkonomi- og finansdirektør Henning Bæk.

CO2-udlederen over dem alle Det er måske ikke så mærkeligt, at Aalborg Portland igen og igen bliver trukket frem i rampelyset, når der skal findes eksempler på de miljøsyndere, der udleder mest CO2.

Aalborg Portland udleder ca. 2,2 mio. tons CO2 om året. Det er med afstand mest af alle virksomheder i Danmark, faktisk næsten 14 gange mere end den næststørste udleder, Nordic Sugar, der driver to sukkerfabrikker på Lolland og Falster.

For at sætte det i perspektiv udleder vi som samfund cirka 46 mio. tons CO2 om året lige nu.

Det skal ned på 23 mio. tons i 2030, har et bredt politisk flertal besluttet med klimaloven.

Varme og grøn cement

Cementfabrikken indgik i september 2020 en aftale med regeringen, som forpligter fabrikken til at reducere sin CO2-udledning med minimum 30 procent - 660.000 ton. Det skal ske inden 2030.

Et af de første tiltag bliver, at endnu flere husstande i Aalborg får overskudsvarme fra cementfabrikken.

I dag er der cirka 30.000 husstande, der får overskudsvarme, men det antal kan hurtigt sættes op til 50.000 husstande, lyder det fra Aalborg Portland.

Et andet tiltag, som Aalborg Portland har taget, er, at man sælger en ny type cement - Futurecem - der har op til 30 procent lavere CO2-udledning.

Derudover er virksomheden i gang med at udfase fossile brændsler i produktionen til fordel for natur- og biogas.

