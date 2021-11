Direktør om dødsulykke: Virksomheden er i chok

SJØRRING:Det ramte Sjørring Maskinfabrik som et chok, da en 59-årig medarbejder på maskinfabrikken i Thy onsdag blev ramt af en alvorlig arbejdsulykke og efterfølgende døde af sine kvæstelser.

Adm. direktør hos Sjørring Maskinfabrik, Klaus Kalstrup, bekræfter overfor Jern og Maskinindustrien, at dødsulykken er sket hos dem.

- Det er dybt tragisk. Virksomheden er i chok, skriver Klaus Kalstrup i en sms.

Da Arbejdstilsynet arbejder på at afklare årsagen til ulykken, ønsker han ikke at gå i detaljer med, hvad der konkret er sket, og hvad der har ført til dødsfaldet på fabrikken.

- Jeg vil ikke gå i detaljer omkring ulykken, men alt tyder på, at en sikringsproces ikke blev overholdt. Det er op til Arbejdstilsynet og politiet at vurdere på, skriver Klaus Kaltrup i en sms.

Døde af kvæstelser

Ifølge politiet fik den 59-årige mand en tung genstand ned over sig. Han døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anmeldelsen om ulykken kom klokken 08.52 onsdag formiddag. Her forlød det, at manden var kommet alvorligt til skade.

Umiddelbart efter ulykken blev der sendt ambulance og helikopter til stedet, men mandens liv stod ikke til at redde.

- Vores tanker går til familien, skriver direktør Klaus Kalstrup, som ikke har yderligere kommentarer til ulykken på nuværende tidspunkt.

Arbejdstilsynet var på maskinfabrikken onsdag for at undersøge de nærmere omstændigheder ved dødsulykken og fastslå, hvad der er årsagen til dødsulykken. Arbejdstilsynet forventer, at de i løbet af torsdag eller fredag kan komme med svar på, hvad der var årsag til ulykken.

Sjørring Maskinfabrik blev grundlagt i 1946 og producerer blandt andet skovle til læssemaskiner, gravemaskiner og skovle til mineindustrien.