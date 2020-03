Direktør sender halvdelen af medarbejderne hjem: -Vi skal ikke smitte hinanden

STØVRING:Direktør på elektronikvirksomheden EuroTechnic i Støvring, Heine Kragelund, har siden februar mærket konsekvenserne af coronakrisen.

Senest er 16 timelønnede medarbejdere i produktionen gået på fordeling, som det hedder. Det betyder, at i den ene uge arbejder otte medarbejdere mens de øvrige otte går på dagpenge, og så skifter de ugen efter.

Der er i alt 26 medarbejdere. Yderligere fire af dem arbejder hjemmefra, så tilbage på virksomheden er altså 10 medarbejdere.

Coronakrisen betyder, at medarbejderne ikke kan arbejde så tæt i produktionen, som de plejer.

- Vi har været nødt til at sende nogle medarbejdere hjem for at få den rette afstand til hinanden her på virksomheden, siger Heine Kragelund om situationen.

Elektronikvirksomheden er afhængig af komponenter til deres produkter.

Og så må virksomheden skære ned på produktionen, fordi leverancen af varer kommer med forsinkelse.

At sende medarbejdere hjem på fordeling er nyt for virksomheden. Det er en løsning, Heine Kragelund ikke rigtig ved, hvad han synes om, for det har han ikke nogen erfaring i.

- Vi håber hele tiden på at gøre det rigtige, siger han og forklarer, at hans medarbejdere på dagpenge ikke bliver kaldt til samtaler, og heller ikke bliver bedt om at sende ansøgninger ud.

- Så havde vi ikke valgt den løsning, hvis det var tilfældet, siger han og forklarer, at alternativet til en fordeling var direkte fyringer.

- Det ville jeg helst være foruden, siger han.

På EuroTechnic begyndte de allerede i februar at mærke konsekvenserne af coronavirus.

Da det kinesiske nytår blev forlænget med to uger, blev varer nemlig forsinket.

Og nu da Europa lukker af for mere og mere trafik, for flere fly, bliver stadig flere leverancer forsinket. Helt op til 50 dage kan der gå, inden de komponenter og de varer virksomheden bestiller hjem, lander på adressen i Støvring.

- Det skyldes de færre flyafgange, siger Heine Kragelund, der frygter, at pakketransporten lukker helt.

Her på virksomheden EuroTechnic i Støvring arbejder 16 timelønnede i produktionen på skift hver anden uge. Pressefoto

På virksomheden i Støvring kommer ingen ind udefra. Der er lukket af for unødvendige besøg, for kunder, for leverandørbesøg.

- Har kunder varer, der skal leveres til os, er der ét bestemt område, de kan aflevere i, siger Heine Kragelund.

- Vores førsteprioritet at sikre vores medarbejdere og at sikre, vi kan producere til vores kunder, siger han.

Heine Kragelund har derfor talt med medarbejderne om sikkerheden.

- Vores medarbejdere må ikke blive syge her, og de må ikke blive syge derhjemme. Men da jeg ikke kan tage hjem og passe på dem, har vi talt om, at de skal være exceptionelt forsigtige derhjemme, siger han.

- Vi har regler for, hvordan vi vasker og afspritter hænder. Vores kommunikation foregår med cirka to meters afstand, vi taler gerne i telefon med hinanden i stedet for at mødes, selv om der jo ikke er længere end til næste kontor, vi sørger hele tiden for at holde afstand, vaske hænder og spritte af. Og når vi modtager pakker, sker det med handsker på, siger han.

Det kan med Heine Kragelunds ord ikke tages seriøst nok, at vi alle kan være smittebærere. At vi kan smitte vores ældre familiemedlemmer, syge og folk med dårligt immunforsvar.

Han mærker tydeligt, hvad pandemien lige nu betyder. Og når han kigger ud over Europa, er det skræmmende.

- I går var antallet af døde i Italien 350 - bare på en dag, siger han for at understrege alvoren.

- Vi skal alle undgå kontakt med andre, hvis det er muligt. Undgå kontakt med øvrig familie, med venner og naboer.

- Køb ind en gang om ugen, lad være med at gå ud i byen blandt andre, fordi du keder dig - og børn kan godt klare et par uger uden at være sociale med andre børn, siger han og henviser til, at forældre ikke behøver tage de små poder med i parker for at lege.

Eller på legepladser.

- Det skal de selvfølgelig, når det her er ovre om nogle uger - eller om nogle flere uger til. Men tænk på, hvilken sorg det er at miste sine kære, fordi de er blevet smittet. Fordi vi er smittebærer. En sorg når ens venners kære dør, siger han.

For Heine Kragelund er der kun en ting at gøre:

- Bliv hjemme. Det går ud over os alle sammen. Alle familier bliver ramt af det her, hvis vi ikke passer på hinanden nu.