Direktør solgte livsværket i milliardhandel: Nu nærmer salget sig to milliarder

NØRRESUNDBY:Sidste år blev den nordjyske milliardkoncern Desmi solgt i en milliardhandel til den internationale kapitalfond One Equity Partners.

De nye ejere skulle gøre Nørresundby-virksomheden endnu større, og det er de allerede godt på vej til.

Desmi producerer pumper, pumpesystemer samt udstyr til olieudslipsbekæmpelse, opsamling af tang og oprensning af floder og vandløb.

Selskabet har hovedsæde i Nørresundby og godt 1000 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel sidder i Kina.

I en pressemeddelelse skriver selskabet, at Desmi-koncernen sidste år havde et rekordhøjt salg på over 1,8 milliarder kroner. Det efterlod et overskud på knap 200 millioner kroner.

Det beskriver virksomheden selv som "meget tilfredsstillende".

- Vi er meget tilfredse med den fremgang, der er sket på flere niveauer, i 2022, og jeg vil gerne takke alle vores dedikerede medarbejdere for deres indsats og bidrag hertil, siger Desmi-gruppens administrerende direktør, Humphrey Lau, i en pressemeddelelse.

- Desmi har formået at fastholde det strategiske fokus på trods af forskellige forhindringer, og vi ser flere muligheder for at sætte nye højder inden for alle vores markedssegmenter ved at frigive nye potentialer.

Virksomheden fremhæver flere årsager til fremgangen og heriblandt en, som vil øge salget yderligere de kommende år.

Tog stor personlig risiko

Det er Desmis succes inden for ballastvandsystemer, der har spillet en betydelig rolle for salget og indtjeningen.

Det får den konsekvens, at virksomheden de kommende år får endnu mere travlt med at udføre eftersalg og service.

- Vores aktionærer har store forventninger til DESMI koncernen, og vi har forpligtiget os til at vækste både organisk og gennem opkøb, siger Humphrey Lau i en pressemeddelelse.

- Når vi ser ud over 2023, skal nye højder sættes, og vi ser med forventning frem til en fortsat spændende rejse i Desmi.

Mens Humphrey Lau og kapitalfonden One Equity Partners rejse med Nørresundby-virksomheden lige er begyndt, valgte den tidligere ejer og direktør sidste år at afslutte sin rejse på projektet.

En rejse, der indebar en stor risiko og endte med at gøre ham til milliardær

Desmi har adresse på Tagholm 1 i Nørresundby. Virksomhedens administrerende direktør, Humphrey Lau, har en fortid i blandt andet Novo Nordisk, Novozymes og senest Grundfos, hvor han har bestredet flere ledende stillinger. PR-foto

Gjorde direktør til milliardær

Den nordjyske pumpeproducent Desmi har overlevet nederlaget ved Dybbøl Mølle i 1864, to verdenskrige, talrige økonomiske kriser og en truende konkurs.

Virksomhedens historie går helt tilbage til 1834. Dengang hed den ”Henning Smiths Jernstøberi” og producerede blandt andet kirkeklokker, spytbakker og kakkelovne.

I dag sælger Desmi pumpeløsninger til først og fremmest skibs- og offshore-industrien på de globale markeder.

I 1996 tiltrådte Henrik Sørensen som topchef i Desmi. I 2003 pantsatte han en stor del af sit landsted og tog lån i to forskellige banker for at skrabe nok penge sammen til at købe sig ind i Desmi.

Henrik Sørensen er tidligere administrerende direktør og ejer af Desmi i Nørresundby. Arkivfoto: Claus Søndberg

Siden da forøgede han og familien løbende sin ejerandel til 80 procent. En andel, han sidste år solgte til den internationale kapitalfond One Equity Partners.

Salgsprisen blev ikke offentliggjort, men det er tidligere blevet anslået, at Desmi var op mod tre milliarder kroner værd.