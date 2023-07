Direktør stopper efter lang sygemelding: - Jeg vil tilbringe tid med familien

SKAGEN:Direktøren hos Toppen af Danmark, René Zeeberg, stopper, skriver Kanal Frederikshavn.

Toppen af Danmark er en medlemsejet turistforening, der samler turistaktører i Nordjylland.

Med en omsætning på 35 millioner kroner har Toppen af Danmark gennem de seneste 8 år, hvor René Zeeberg har været direktør, opnået positive resultater på bundlinjen, fremgår det på René Zeebergs LinkedIn.

Der står videre, at Toppen af Danmark er ejet af 300 erhvervsmedlemmer, som sammen råder over mere end 3750 ansatte i turistbranchen.

Toppen af Danmark står blandt andet bag Skagen Marathon.

Stopper efter sygemelding

Trods en succesfuld tid på topposten, er beslutningen nu, at René Zeeberg forlader turistforeningen, efter han har været langtidssygemeldt det meste af året.

- Jeg ønsker at takke alle i Toppen af Danmark og vores fantastiske samarbejdspartnere for det gode samarbejde gennem årene, fortæller René Zeeberg til Kanal Frederikshavn og fortsætter:

- Efter nøje overvejelser har jeg valgt at stoppe efter nogle hektiske, men spændende år. Lige nu glæder jeg mig til at tilbringe tid med familien hen over sommeren og ser frem til at bruge mine kompetencer og netværk i nye sammenhænge.

René Zeeberg ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer.

Søger ny direktør

Toppen af Danmark går efter sommerferien i gang med at finde en ny direktør, fortæller bestyrelsesformand, Ulla Mosich.

- Toppen af Danmark vil gerne sige stort tak til René Zeeberg for hans stærke bidrag til virksomheden.

- Nu tænker vi os godt om, inden vi går i gang med at finde den rigtige profil, lyder det til Kanal Frederikshavn.

Nordjyske har forsøgt uden held at indhente en kommentar fra René Zeeberg.