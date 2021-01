Direktør vil hjælpe kollegaer i knibe

AALBORG:Han er direktør for en større virksomhed, han er farmaceut med en MBA oven i, og så er han optaget af at hjælpe kollegaer, andre direktører og erhvervsledere.

For coronakrisen skal ikke bare have lov at slå virksomheder ned, hvis ellers han kan gøre en forskel. Gratis og frivilligt.

- Jeg vil rigtig gerne hjælpe med at holde samfundet i gang i forhold til coronakrisen. Hvis nogen synes, jeg er interessant, vil jeg gerne det, siger Jakob Mohr Christensen, der er administrerende direktør i den svenske virksomhed Sartorius Stedim Data Analytics AB, som blev opkøbt af den tyske biopharmavirksomhed Sartorius AG for fire år siden.

Han er en af tre erhvervsledere - med forskellig baggrund - der stiller sig til rådighed for nordjyske virksomheder 3. februar om formiddagen. Da kan man ringe til en hotline, foreningen MODCORONA har oprettet udelukkende med det formål at hjælpe nordjyske virksomheder i krise.

Grafik: Jette Klokkerholm

Hotline 3. februar mellem kl. 10 og 12 kan man ringe til hotline nr: 20 67 07 08 Hotline er oprettet specielt til nordjyske virksomheder - små som store - der har behov for gode råd, vejledning og hjælp. Her kommer man i første omgang til at tale med MODCORONAs sekretariatsleder, Anders Heide Mortensen, der til daglig er kommunikationsrådgiver. Han vil derefter sørge for, at man får den rette rådgiver at tale med. Det kan være enten psykolog Torben Nielsen, direktør Jakob Mohr Christensen eller advokat Nicolai Thornemann VIS MERE

- Jeg kan godt lide at hjælpe andre og bidrage på den måde, siger Jakob Mohr Christensen.

Med mange års international erfaring har han baggrund for at hjælpe med overblik over, hvor det gør ondt, og hvad skal der til for at komme gennem en krise.

- Jeg er spændt på at se, hvad jeg sammen med en virksomhed kan gøre for at hjælpe, siger han.

Jakob Mohr Christensen har et stykke tid hjulpet virksomheder gennem sit virke i MODCORONA.

Det kan variere i tid, men lige nu rådgiver han to virksomheder i længerevarende forløb.

- Virksomheder fortæller mig, at de synes, vi ret hurtigt er kommet ind til det, det har drejet sig om, og vi har fået stillet de rigtige spørgsmål.

Jakob Mohr Christensen synes, det er spændende at skulle forholde sig til andres forretning.

- Det er jo på en måde en konsulentrolle, man får - gratis - og det sker ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Jeg føler mig samtidig privilegeret over at få muligheden for at kigge ind i maskinrummet hos andre, siger han.

- Dem jeg arbejder med i lidt længere tid, har jeg fået lov at komme lidt mere i dybden med. Jeg har fået afdækket, hvor de er stærke, og hvor er det så inputtet skal være, siger han.

Men det er ikke ham, der kommer med færdige løsninger.

- Det er lidt lige som en coaching. Det er ikke mig, der kommer med nogen svar, men jeg kommer bare med en masse spørgsmål. De spørgsmål kan afklare, hvad det drejer sig om her i livet. Vi skal gøre det, vi er gode, og det vi er knapt så gode til, skal vi have hjælp til, siger han og tilføjer, at hans opgave er, at virksomheden finder styrkerne.

For når man er en mindre virksomhed med kun tre ansatte, kan det være svært at nå det overordnede og strategiske.

- Små virksomheder er gode til driften, har passionen, energien og sulten efter at få tingene til at fungere. Men man får måske ikke tid til at få strategien med ind over, siger han og tilføjer:

- Jeg er imponeret over at opleve energien og dedikationen fra de små virksomheders ejere. Det har altid fascineret mig – også dem jeg kender fra min egen omgangskreds, siger han.

MODCORONA MODCORONA er en forening, der består af 60 erhvervsledere fra hele landet. Formålet er gratis og frivilligt at hjælpe virksomheder, der er mærket af coronakrisen. Man kan altid ringe eller skrive en mail til foreningen MODCORONA er landsdækkende og oprettet i marts 2020. Kilde: modcorona.dk VIS MERE

Jakob Mohr Christensen er opvokset i Vestjylland mellem Thyborøn og Lemvig, og hans hustru er fra Thyborøn.

- Så jeg er vestjyde af sind, så hvis nogen sidder med en stolthed, ved jeg godt, hvordan det er. Jeg har arbejdet med landbrug og i fiskeindustrien også. Jeg forstår godt kulturen og miljøet - og forstår hele minkproblematikken, siger han og tilføjer:

- Jeg vil gerne bruge tid på at hjælpe andre.

Jakob Mohr Christensen håber, at dem der trænger til en hjælpende hånd, ringer på hotline tlf. onsdag 3. februar mellem kl. 10 og 12.