Direktøren for Læsøs mest kendte virksomhed er omgående stoppet

LÆSØ:Direktøren for Læsø Salt igennem seks år er stoppet med øjeblikkelig virkning.

Jeppe Ladefoged bekræfter, at han torsdag formiddag sagde op og øjeblikkeligt forlod jobbet på Læsø.

- Der var udsigt til nogle omstruktureringer, som jeg ikke kunne se mig selv i, siger han.

- Bestyrelsen er i sine gode ret til at gøre det, de mener er det rigtige, men jeg kunne bare ikke se mig selv i det. Men jeg har ikke lyst til at udtale mig mere om det, siger Jeppe Ladefoged.

- Jeg har haft seks gode år, og dem ser jeg tilbage på med glæde, tilføjer han.

Læsø Salts direktør Jeppe Ladefoged er stoppet øjeblikkeligt efter seks år i spidsen for øens mest berømte virksomhed. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Bestyrelsesformanden i Læsø Salt - Jonas Erik Kjellberg - bekræfter, at Jeppe Ladefoged er stoppet, men fortæller, at det er private årsager, der er grunden til, at Læsø Salt nu skal finde en ny direktør.

- Hvilken begrundelse Jeppe Ladefoged har for at stoppe, blander jeg mig ikke i. Men at han er stoppet på grund af omstruktureringer, kan jeg overhovedet ikke genkende, siger han.

- Men Jeppe Ladefoged har været en god mand, som vi har været glade for. Derfor er det trist, at han er stoppet, siger han.

Jonas Erik Kjellberg fortæller, at han indtil videre selv er tiltrådt som direktør i Læsø Salt, der er ejet af den erhvervsdrivende fond Læsø Fonden, som driver Læsø Saltsyderi med formidling og står for salget af Læsø Salt.

Nu skal bestyrelsen på jagt efter en ny direktør. En proces, som Jonas Erik Kjellberg forventer kan tage et par måneder.

Tilfredsstillende regnskab

Læsø Salt A/S offentliggjorde for en måned siden regnskabet for 2021.

Det viste et overskud efter skat på 781.000 kroner. Overskuddet i 2020 var 239.000 kroner.

I en kommentar til regnskabet skrev ledelsen:

"Året igennem har fokus været på stram styring af omkostningerne, likviditeten og løbende tilpasning af aktiviteten i forhold til Covid-19."

Og vurderede resultatet som tilfredsstillende.

Tilbage i februar mistede Læsø Salt grundlæggeren Poul Christensen - kaldet "Syde-Poul", der pludselig døde den 28. februar.