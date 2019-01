Direktørskifte: Fra Sommerland til Sol og Strand

HUNE: Stifterne af og hovedaktionærerne i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, ægteparret Margit og Kjeld Andersen, har besluttet at forstærke ledelsen. Jens Stadum er per 1. januar 2019 udpeget som ny formand for bestyrelsen, mens Per Dam Jensen tiltræder som administrerende direktør 1. maj 2019.

Det fremgår af pressemeddelelser fra Sol og Strand Feriehusudlejning og Fårup Sommerland.

Per Dam Jensen har været direktør hos Fårup Sommerland fra januar 2012 til august 2013 og igen fra april 2017, til han fratræder i april 2019. Forinden sad han i bestyrelsen i Fårup fra januar 2010 til december 2011.

Ifølge bestyrelsesformand i Fårup Sommerland, Ole Mølgaard, går man nu i gang med at søge efter hans afløser.

- Vi ville selvfølgelig gerne have haft, at Per var fortsat i Fårup, idet vi er meget tilfredse med de resultater, der er skabt de seneste par år i godt samarbejde med bestyrelsen, ledelsen og hele staben i Fårup. Samtidigt forstår vi, at han har fået et meget spændende tilbud og en mulighed, som han har valgt at sige ja til, siger han.

Gode resultater

Sol og Strand Feriehusudlejning er blandt de største på markedet for udlejning af feriehuse i Danmark og ønsker ifølge Kjeld Andersen at stå endnu bedre rustet til fremtidig vækst:

- Per Dam Jensen har en stor erfaring med at skabe gode resultater, senest hos vores næsten-nabo Fårup Sommerland. Disse virkelig gode resultater ønsker vi så overført til Sol og Strand Feriehusudlejning sammen med hans passion for udvikling af turismen, og vi har været så heldige, at Per har sagt ja til at tage imod vort jobtilbud. I forbindelse med disse organisationsændringer og fordeling af fremtidige ansvarsområder er det gensidigt og i fællesskab med salgs- og marketingdirektør Thomas Christiansen aftalt, at han fratræder sin stilling ultimo april, siger Kjeld Andersen.

Kjeld Andersen.

Per Dam Jensen er overbevist om, at Sol og Strand kan fortsætte væksten under hans daglige ledelse.

– Jeg vil sammen med hele holdet gøre mit til at videreudvikle selskabet og være med til at skabe endnu bedre oplevelser for endnu flere feriegæster. Jeg ser derfor også frem til fortsat at yde en aktiv indsats for at skabe yderligere vækst i dansk turisme, hvor Sol og Strand jo er en væsentlig aktør. Vi har så meget godt at byde på med ferie i Danmark, og den vækstmulighed skal vi forfølge til glæde for vores mange husejere og glade feriegæster.

Om Sol og Strand Feriehusudlejning A/S Sol og Strand blev etableret i 1979 af Margit og Kjeld Andersen med udlejning af eget feriehus. De kan for deres livsværk i 2019 fejre 40 års jubilæum som et af de største selskaber på markedet for feriehusudlejning i Danmark. Firmaet har i dag samarbejde med op mod 7.000 feriehusejere og varetager udlejningen af deres huse til primært danske, tyske, norske, svenske og hollandske feriegæster. Sol og Strand står således bag omkring 100.000 ugers feriehusudlejning om året og har en bruttoomsætning på over 500 mio. kr. Bestyrelsen består af formand Jens Stadum, Margit og Kjeld Andersen, Per Dam Jensen samt Tommy Madsen, Sol og Strands økonomidirektør. Firmaets domicil er i Hune, Nordjylland, og beskæftiger i alt 120 medarbejdere. Vis mere mindre expand_more expand_less

For Jens Stadums vedkommende er det ikke mindst hans solide erfaring fra det nordjyske erhvervsliv, der ifølge Kjeld Andersen har fristet Sol og Strand.

- Jens Stadum er partner i det nordjyske advokatfirma HjulmandKaptain og har bestyrelseserfaring fra en lang række betydende nordjyske virksomheder, herunder senest i en årrække været formand for bestyrelsen i Ruths Hotel A/S, Skagen. Jens Stadum har samtidig en forståelse for vores drømme omkring den fremtidige udvikling af Sol og Strand, og vi er sikre på, at han kan være med til at føre dem ud i livet, siger Kjeld Andersen.

Jens Stadum er pr. 1. januar ny bestyrelsesformand i Sol og Strand.

Jens Stadum glæder sig til opgaven.

- Jeg glæder mig til aktivt at følge og medvirke til fortsat at udvikle Sol og Strand sammen med ejerkredsen og Per Dam Jensen som ny administrerende direktør. Selskabet har et betydeligt udviklingspotentiale, som ledelsen og samtlige medarbejdere vil søge at udnytte maksimalt til glæde for den samlede og omfattende turismeindustri, siger han.