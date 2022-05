Diskret ejendomsmatador køber ikonisk bygning: Her er hans planer

AALBORG:En af Himmerlands ikoniske ejendomme har skiftet ejer. Den lavtflyvende aalborgensiske ejendomsinvestor Bill Nielsen har købt den ejendom i udkanten af Skørping, hvor Skørping Privathospital engang lå.

Sælgeren er Jørgen Enggaard.

Han modtager ifølge de tinglyste oplysninger 21,5 millioner kroner fra Bill Nielsen for den 39.561 kvadratmeter store ejendom i Rold Skov tæt på Rebild Bakker.

Ejendommen indeholder den store og nu tomme hovedbygning med 24 værelser, som Skørping Privathospital tidligere beboede. Derudover er Rebild Kommune lejer i en af de øvrige bygninger på ejendom, som også indeholder 14 boliger udlejet til private.

- Jeg fortsætter med udlejningen til kommunen og de private, og hvad angår hovedbygningen, så har jeg nogle ideer om fremtiden, som jeg skal have prøvet af, siger Bill Nielsen.

”Fryseslottet” i Rold Skov blev opført af staten i 1906 som tuberkulosesanatorium. Oprindelig hed stedet Skørping Sanatorium. PR-foto.

Flere ideer til anvendelse

Den kendte slotslignende ejendom i Rold Skov, der oprindeligt var kendt under navnet ”Fryseslottet”, nåede kun at være til salg i få uger.

Ejendommen, der blev opført af staten i 1906 som tuberkulosesanatorium, har siden 1991 huset flere privathospitaler, og stedets mangeårige ejer, 81-årige Jørgen Enggaard, valgte i slutningen af november at sætte ejendommen til salg.

Interessen for ejendommen var så stor, at der blev udskrevet en overbudsrunde. Vinderen af den blev Bill Nielsen.

Hans ideer til den fremtidige brug af hovedbygningen går i flere forskellige retninger.

- Det kunne være som kontorhotel eller rent hotel eller et konferencecenter. Jeg ser også mulighed for af skabe en form for behandlingscenter, men lad os nu se. Heldigvis har jeg ikke en bank, der ånder mig i nakken, siger han.

Der er dog en ting, der er udelukket. Det er at bygge hovedbygningen om til udlejningsboliger.

- Vurderet ud fra lejeindtægten fra de eksisterende udlejningsboliger på grunden, så er der ikke økonomi i sådan et projekt, siger Bill Nielsen.

Historien om Fryseslottet Den nu tomme hovedbygning er opført i 1906 og var i de første mange år herefter et lungesanatorium til bekæmpelse af tuberkulose og blev kendt under navnene Skørping Sanatorium og Skørping Lungesanatorium.

Som led i sygdomsbekæmpelsen blev der luftet flittigt ud i bygningen, som derfor fik tilnavnet Fryseslottet.

Tuberkulosen blev nedkæmpet i 1950-erne, og frem til 1988 lejede Aalborg Amt bygningerne til hospital.

Herefter forsøgte Tvind forgæves at etablere skole i bygningerne, inden et privathospital kom til. Kilde: Wikipedia VIS MERE

Personlig ejet virksomhed

Bill Nielsen driver ligesom en anden aalborgensisk ejendomsinvestor - Hans Andersen - sine ejendomsinvesteringer gennem en personligt ejet virksomhed og ikke et selskab.

Derfor offentliggør han ikke noget årsregnskab for sin ejendomsvirksomhed.

Bill Nielsen foran en af hans ejendomme beliggende i Jyllandsgade i Aalborg. Foto: Martin Damgård

Bill Nielsen oplyser dog, at egenkapitalen i hans virksomhed ligger i niveauet 300 millioner kroner.

Han har gennem årene stået bag adskillige markante byggeprojekter - især i Aalborg, men med udenbys afstikkere, for eksempel til København.

I dag råder han over 165 lejemål - flertallet beliggende i Jyllandsgade i Aalborg.