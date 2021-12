Dit mindset kan afgøre, om du får succes i karrieren

Dette er en artikel fra Nordjyskes nye erhvervsmedie Vigeur. Vil du læse den i sin fulde længde, så finder du den her.

NORDJYLLAND:Prøv at tænke tilbage på sidste gang, du sad i et møde på din arbejdsplads. Et møde, hvor en eller flere af dine chefer var til stede.

Deltog du aktivt på mødet? Var du ikke bange for at sige det, du tænkte, højt?

Eller var du passiv? Havde du idéer eller spørgsmål, som du valgte at holde for dig selv, fordi du var bange for, hvad de andre – ikke mindst dine chefer – ville tænke?

Hvis du genkender dig selv mere i den første beskrivelse end i den sidste, har du det, man kalder et udviklende mindset. Og det er godt, for forskning viser, at personer med et udviklende mindset klarer sig bedre i karrieren.

Passer den sidste beskrivelse derimod bedre på dig, har du et fastlåst mindset. Du kan sagtens klare dig godt, men du kunne klare dig endnu bedre, fordi du på nuværende tidspunkt ikke udnytter dit fulde potentiale. Men det kan du ændre.

Læs hvordan på Nordjyskes nye erhvervsmedie Vigeur.