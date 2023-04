Dobbelt så mange ladestandere i Nordjylland

NORDJYLLAND:Der har aldrig været flere el-biler på de danske veje end nu. Halvdelen af alle solgte biler er el-og hybridbiler. Det betyder øget kamp om ladestandere. Her er Nordjylland heldigvis i front.

Det seneste år er antallet af offentlige ladestandere fordoblet i Nordjylland. Det viser nye tal fra De Danske Bilimportører.

Fra første kvartal 2022 til 2023 steg antallet af ladestandere i Nordjylland til 800 styk. Det er en fremgang på knap 100 procent og er den næststørste fremgang på landsplan.

Antallet af lynladere er også stærkt stigende. I samme periode er dette tal vokset fra 76 til 115 lynladere. Denne stigning kan i høj grad tilskrives, at mange udbydere udbygger deres ladenetværk hurtigt.

- Ladeinfrastrukturen har stor betydning for udbredelsen af elbiler. Derfor er det enormt positivt, at det går stærkt med udbredelsen af ladestandere, men også nødvendigt, at der kommer endnu mere fart på udviklingen, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Clever er Danmarks største ladenetværk. Selskabet oplyser, at de har 5100 offentlige ladepunkter. Dette tal ventes tredoblet de næste to år.

E.on har det næststørste ladenetværk. Selskabet oplyser, at de har 1800 ladepunkter.

Mange tankstationer har også fået lynladere. Circle K er en af dem, som har opstillet mange nye lynladere. Selskabet oplyser, at de er den operatør, der har flest lynladere i Nordjylland og resten af landet. Selskabet har nu 22 lynladere i Nordjylland.

Antallet af biler i Danmark er i øvrigt 2,8 millioner. Selvom der bliver solgt mange elektrificerede biler lige nu, udgør de stadig en forsvindende lille del af den totale bilpark. Der er 200.000 el- og hybridbiler på de danske veje.