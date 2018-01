Dollar under seks kroner

INDLAND: Går ferien til USA den kommende tid, er der gode nyheder. En dollar nåede torsdag morgen akkurat ned under seks kroner. Det er første gang i tre år. For lidt under et år siden kostede en dollar syv kroner. Det betyder billigere burgere, budweisere og basketballbilletter for danske turister, skriver Ritzau Finans. Men for store danske virksomheder, der gør forretning i USA, er det skidt nyt.

- I udgangspunktet er det primært negativt for dansk økonomi, når dollaren svækkes, siger Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank.

- Det skyldes, at danske virksomheder taber konkurrenceevne over for deres amerikanske konkurrenter. Det bliver simpelthen dyrere at sælge danske produkter i USA, tilføjer han.

Samme melding kommer fra Anne Sophie Riis, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier.

- Det er meget iøjnefaldende. For en virksomhed som Mærsk, hvor alt er i dollar, er det selvfølgelig ikke godt, når dollaren bliver billigere, siger Anne Sophie Riis til Ritzau Finans.

- Når dollaren falder, skal aktiekursen også falde, siger hun.

Mærsk B-aktien falder torsdag formiddag 1,3 procent til 11.435 kroner.

For vindmølleselskabet Vestas kan en lavere dollarkurs også give udfordringer, påpeger hun.

- Det er selskabets største marked, og selv om der kommer mange penge derfra, så bliver det et problem, når selskabet skal konvertere fra dollar til euro, siger hun.

Vestas falder torsdag formiddag 1,9 procent til 415,50 kroner.

Ifølge Jacob Graven er der dog også fordele ved en svag dollar. Ikke mindst for de danske turister, der rejser til USA. Men også for danske virksomheder, der køber ind i dollar.

Svagere dollar kan på den måde give en fordel til smykkeselskabet Pandora.

- Råvarer handles i dollar, så når den falder, bliver det billigere for Pandora at købe sølv og guld, siger Anne Sophie Riis.

Pandoras aktiekurs falder 1,2 procent til 589 kroner.

Jacob Graven vurderer, at dollaren bliver svækket yderligere i 2018.

- Ganske vist trækker udsigten til flere renteforhøjelser i USA isoleret set i retning af en stærkere dollarkurs.

- Men det kan meget vel blive overskygget af, at opsvinget i europæisk økonomi fortsætter, og den politiske usikkerhed om EU’s fremtid aftager yderligere, siger Jacob Graven.

/ritzau/