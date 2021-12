Dom i kvotesag: De tiltalte er blevet kendt skyldige

8. september 2015: Greenpeace politianmelder Henning og Birthe Kjeldsen samt Birthe Kjeldsen søn for at omgå kvotekoncentrationsreglerne. Greenpeace politianmelder i første omgang også NaturErhvervsstyrelsen for ikke at have ført ordentligt tilsyn med, om kvotereglerne var overholdt.

19. maj 2016: Nordjyllands Politi, der behandler politianmeldelsen, anmoder NaturErhvervsstyrelsen om at vurdere lovligheden af en række forhold, som politiets efterforskning har afdækket.

3. november 2016: Styrelsen sender sin vurdering til politiet. Konklusionen er, at der ingen ulovligheder er foregået.

17. januar 2017: Nordjyllands Politi stopper efterforskningen.

Foråret 2017: Rigsrevisionen begynder at undersøge forvaltningen af fiskeriområdet.

10. juli 2017: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (som NaturErhvervsstyrelsen har skiftet navn til) indgiver efter ordre oppefra politianmeldelse til Nordjyllands Politi mod en række fiskere på baggrund af et udkast til beretning fra Rigsrevisionen. Anmeldelsen har flere lighedspunkter med Greenpeace's politianmeldelse i 2015.

7. august 2017: En - efterfølgende fyret - medarbejder i styrelsen trækker egenhændigt politianmeldelsen tilbage!

18. august 2017: Styrelsen anmoder politiet om alligevel at behandle sagen!

August 2017: Rigsrevisionen kommer i en beretning til Statsrevisorerne med en sønderlemmende kritik af forvaltningen af fiskekvoterne og offentliggør konkrete mistanker om stråmandsvirksomhed.

December 2017: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen politianmelder yderligere forhold.

Juni 2020: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod Henning og Birthe Kjeldsen og 8 andre fiskere for overtrædelse af kvotereglerne.

Februar 2021: Straffesagen mod de tiltalte fiskere - og deres rådgivere - begynder ved Retten i Holstebro.

17. december 2021: Retten afsiger sin dom