Henning Kjeldsen til retsformand: - Hvordan fanden kan du være dommer?

HOLSTEBRO:De tiltalte i kvotesagen er blevet dømt næsten i overensstemmelse med Anklagemyndighedens påstand.

Henning Kjeldsen er blevet idømt en kæmpebøde for at have omgået kvotelofterne, og der bliver konfiskeret et trecifret millionbeløb hos otte fiskeriselskaber.

Retten i Holstebro konstaterer overordnet, at Henning Kjeldsen var den reelle ejer af række fiskeriselskaber, og at registreringerne af de medtiltalte fiskere som ejere/direktører i deres fiskeriselskaber ikke afspejlede virkeligheden.

Derfor har de medtiltalte fiskere fungeret som stråmænd for Henning Kjeldsen.

Denne konklusion er retten nået frem til efter under sagen at være blevet præsenteret for en række beviser:

Retten lægger vægt på en lang række dokumenter, e-mail og anden korrespondance samt notater fundet hos de tiltalte, hvori flere af de tiltalte var anført som ”stråmænd”.

Retten har også hæftet sig ved en række skriftlige aftaler mellem Henning Kjeldsen og hans selskab Gitte Henning A/S og flere af stråmændene, hvor Henning Kjeldsen havde en meget vidtgående og attraktiv forkøbsret, som betød, at han kunne overtage anparterne i selskaberne til kurs 100 uanset selskabets værdi i øvrigt.

Det var også Henning Kjeldsen, der stod for driften i selskaberne.

Og stråmændene har ikke påtaget sig nogen nævneværdig økonomisk risiko.

Da Henning Kjeldsen er den reelle ejer af stråmandsselskaberne, når retten frem til, at der er foretaget ulovlige landinger af fisk i perioden fra 2013 til 2019 blandt det dømte netværk af fiskere, og at der på den baggrund skal foretages konfiskation hos otte fiskeriselskaber af i alt 162,5 millioner kroner.

Uddeler millionbøder

Retten mener, at de tiltalte fiskere alle har haft forsæt til at overtræde kvotereglerne, og at de derfor kan straffes.

Og retten mener, at både Jørgen Riise og Lars Espersen har deltaget i at omgå kvotereglerne, og at de har medvirket til at sløre de reelle ejerforhold i stråmandsselskaberne, og derfor kan de to også dømmes.

Retten har idømt Henning Kjeldsen en bøde på 54 millioner kroner, der svarer til en tredjedel af den samlede konfiskation.

Hans hustru Birthe skal betale en bøde på 3,5 millioner kroner.

Straffen for stråmændene blev fastsat med udgangspunkt i konfiskationsbeløbene i de selskaber, hvor de har været stråmænd, og der blev uddelt bøder på mellem 500.000 og 4.700.000 kroner til kredsen af stråmænd.

Revisionsfirmaet MC Revision fik en bøde på tre millioner kroner, og Henning Kjeldsens revisor revisor Jørgen Riise fik en bøde på to millioner kroner.

Advokat Lars Espersens advokatfirmna fik en bøde på to millioner kroner og advokaten personligt en bøde på en million kroner.

De samlede bøder beløber sig til 77 millioner kroner.

Tidslinje 8. september 2015: Greenpeace politianmelder Henning og Birthe Kjeldsen samt Birthe Kjeldsen søn for at omgå kvotekoncentrationsreglerne. Greenpeace politianmelder i første omgang også NaturErhvervsstyrelsen for ikke at have ført ordentligt tilsyn med, om kvotereglerne var overholdt. 19. maj 2016: Nordjyllands Politi, der behandler politianmeldelsen, anmoder NaturErhvervsstyrelsen om at vurdere lovligheden af en række forhold, som politiets efterforskning har afdækket. 3. november 2016: Styrelsen sender sin vurdering til politiet. Konklusionen er, at der ingen ulovligheder er foregået. 17. januar 2017: Nordjyllands Politi stopper efterforskningen. Foråret 2017: Rigsrevisionen begynder at undersøge forvaltningen af fiskeriområdet. 10. juli 2017: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (som NaturErhvervsstyrelsen har skiftet navn til) indgiver efter ordre oppefra politianmeldelse til Nordjyllands Politi mod en række fiskere på baggrund af et udkast til beretning fra Rigsrevisionen. Anmeldelsen har flere lighedspunkter med Greenpeace's politianmeldelse i 2015. 7. august 2017: En - efterfølgende fyret - medarbejder i styrelsen trækker egenhændigt politianmeldelsen tilbage! 18. august 2017: Styrelsen anmoder politiet om alligevel at behandle sagen! August 2017: Rigsrevisionen kommer i en beretning til Statsrevisorerne med en sønderlemmende kritik af forvaltningen af fiskekvoterne og offentliggør konkrete mistanker om stråmandsvirksomhed. December 2017: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen politianmelder yderligere forhold. Juni 2020: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod Henning og Birthe Kjeldsen og 8 andre fiskere for overtrædelse af kvotereglerne. Februar 2021: Straffesagen mod de tiltalte fiskere - og deres rådgivere - begynder ved Retten i Holstebro. 17. december 2021: Retten kender de tiltalte skyldige. VIS MERE

Straffen over Birthe Kjeldsens søn bortfalder under henvisning til personlige forhold.

Kvotesystemet I 2002 vedtog Folketinget, at fiskekvoter - retten til at fange en vis andel af fisk ud af den samlede danske fangstkvote - frit kunne handles og lejes indbyrdes mellem registrerede erhvervsfiskere. Formålet med kvoterne var at forbedre økonomien i dansk fiskeri, der var elendig. Kvotesystemet måtte ikke resultere i monopoler, var intentionen. Kvotesystemet var en succes i den forstand, at økonomien i dansk fiskeri blev stærkt forbedret. I 2017 kom statsrevisorerne med en rapport, der afslørede, at en række storfiskere havde opkøbt store fiskekvoter. Ifølge en tilhørende rapport fra Rigsrevisionen ejede 16 store fiskere 66 procent af kvoterne for sild, makrel og industrifisk, mens 10 storfiskere ejede 47 procent af kvoterne for torsk, rødspætte og jomfruhummer. Da Nordjyske senest offentliggjorte en liste over Nordjyllands mest værdifulde virksomheder, kom Henning Kjeldsen ind på top ti-listen med en beregnet virksomhedsformue på 1,2 mia. kr. I 2019 erklærede han, at han ville trække sig ud af fiskeriet på grund af den "hetz", der blev ført mod ham. Senere på året ombestemte han sig dog. VIS MERE

Kan fortsætte som erhvervsfisker

Anklagemyndigheden havde krævet Henning Kjeldsen, Jørgen Riise og Lars Espersen frakendt retten til at udøve virksomhed som henholdsvis erhvervsfisker, revisor og advokat, men det afviste retten.

Retten afviser, at der er indtrådt forældelse i sagen.

Nordjyllands Politi henlagde i 2017 en efterforskning af en politianmeldelse fra Greenpeace, men det er ikke blevet meddelt Henning og Birthe Kjeldsen, og derfor kunne Anklagemyndigheden godt rejse den foreliggende straffesag.

Konfiskation blev reduceret

Forsvarerne for de tiltalte fiskere har under kvotesagen forsøgt at sprede usikkerhed om opgørelsen af værdien af de ulovlige landinger.

Det argument har retten købt - i hvert fald i en vis udstrækning.

Konfiskationskravet er derfor blevet reduceret med 20 procent som et skøn.

Bøden til de tiltalte fiskere er blevet beregnet som en sjettedel af de ulovlige fangster, for Henning Kjeldsens vedkommende som en tredjedel af konfiskationskravet mod ham.

Fiskerimyndighedernes skiftende signaler på kvoteområdet bliver ikke brugt som en formildende omstændighed.

Retten i Holstebros dom er enstemmig blandt de fem dommere i sagen.

Birthe Kjeldsen og advokat Lars Espersen samt Birthe Kjeldsens søn var ikke til stede ved domsafsigelsen.

Henning Kjeldsen var til stede i retssalen, indtil retsformanden bortviste ham på grund af tilråb.

- Hvordan fanden kan du være dommer, brølede den nordjyske storfisker på vej ud af retssalen.

De dømte fiskere og selskaber samt Jørgen Riise og Lars Espersen anker alle dagens dom til frifindelse.

Det gælder også Jørgen Riise og Lars Espersen og deres to selskaber.

- Jeg har noteret mig, at retten har nedsat bødekravet mod min klient betragteligt, og at han kan fortsætte med at virke som advokat, men vi er uenige i bedømmelsen af skyldspørgsmålet, så derfor anker vi dommen til frifindelse, siger advokat Peter Gerken, der er forsvarer for Lars Espersen.

Det samme synspunkt har advokat Niels Chr. Strauss, der er forsvarer for Jørgen Riise.

Advokat Olaf Koktvedgaard, der er forsvarer for de dømte fiskere, ønskede ikke at kommentere dagens dom.

- Vi er meget tilfredse med at retten var enig i vores vurdering af, at fiskeren har ladet en række selskaber stå registreret som ejet af venner, bekendte og familiemedlemmer, mens det reelt var ham, der var ejer af selskaberne. De registrerede ejere har alene fungeret som stråmænd, for at fiskeren kunne erhverve kvoterne, og nu har vi rettens ord for, at det var ulovligt, siger Ane Kallmayer Bach, der er specialanklager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som har fungeret som een af de to anklagere i kvotesag.

Opdateres .......