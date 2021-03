Kendt par fra nordjysk erhvervsliv dømt for grov momssvindel

AALBORG:Retten i Aalborg har dømt ægteparret for grov momssvindel.

Manden blev idømt to års fængsel, og kvinden blev idømt et år og ni måneders fængsel.

Begge de dømtes fængselsstraffe er blevet gjort betinget med en prøvetid på to år.

De to dømte er derudover hver især blevet straffet med en tillægsbøde på 3.750.000 kroner.

To ud af sagens fem dommere ville gøre dele af fængselsstraffen ubetinget, men flertallet af dommerne lagde her vægt på de dømtes "særdeles gode personlige forhold", og at de to var ustraffede, bortset fra at manden i 2014 i Vestre Landsret blev idømt fire måneders betinget fængsel i en anden sag om økonomisk kriminalitet.

Byretten har også lagt vægt på, at det momsbeløb, som de dømte havde unddraget statskassen, efterfølgende er blevet indbetalt.

Med dommen fulgte retten i hovedsagen Anklagemyndighedens krav om straf.

Anklagemyndigheden havde nemlig krævet begge de tiltalte idømt to års fængsel og en samlet bøde på 7.500.000 kroner.

Begge de dømte ankede på stedet dommen til frifindelse i landsretten.

På opfordring fra advokat Lars Henriksen, der er forsvarer for den ene af de dømte, og mod anklagerens og pressens ønske blev navneforbuddene i sagen opretholdt til efter den kommende ankesag.

Det betyder, at NORDJYSKE fortsat ikke kan oplyse navnene på de dømte, og at NORDJYSKE ikke kan beskrive sagen og nu dommen i detaljer, da de dømte på den måde vil kunne identificeres.