Ung nordjyde dømt for hvidvask

HIRTSHALS:Et tilfældigt møde i juli 2019 på et nordjysk værtshus er nu endt med, at en 20-årig mand fra Hirtshals er blevet straffet for hvidvask.

På værtshuset faldt den 20-årige i snak med en indtil videre ukendt mand. Manden bad den 20-årige om at gøre ham en tjeneste.

Manden ville overføre penge til den 20-åriges konto.

Pengene skulle den 20-årige straks hæve igen på sin konto og give tilbage til manden.

Den 20-årige gik med på mandens forslag.

Manden havde på et bibliotek afluret en anden persons data.

15. juli 2019 hævede manden 15.000 kroner på den aflurede persons konto og overførte dem samme dag til den 20-åriges konto.

Den 20-årige hævede dem med det samme og afleverede de 14.000 kroner i kontanter tilbage til manden. Den resterende tusindkroneseddel fik den 20-årige lov til at beholde som betaling for sit besvær.

Mandag blev han idømt 30 dages betinget fængsel for hvidvask ved Retten i Hjørring.

- Han (den 20-årige, red.) vidste godt, at det, han var med til, ikke var i orden, har han forklaret, siger senioranklager Peter Rask fra Nordjyllands Politi, som har repræsenteret Anklagemyndigheden under retssagen, der har været behandlet som en tilståelsessag.

Den 20-årige modtog dommen, og Anklagemyndigheden vil ikke anke strafudmålingen.

Hvidvask er i straffelovens forstand at "konvertere eller overføre penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse."

NORDJYSKE's oplysninger i sagen er baseret på aktindsigt i en retsmødebegæring fra Anklagemyndigheden.