Dorte gik ned med stress: Nu vil hun hjælpe andre topledere

Dorte Stigaard blev i foråret så syg af stress, at hun ikke magtede af se andre mennesker i flere måneder.

Hun sad bare hjemme i sin lejlighed og kiggede ud af vinduet - og kunne ikke koncentrere sig om noget som helst.

Hendes mand måtte sørge for indkøb og mad - og i begyndelsen gik al kontakt gennem ham. Så hårdt ramt var hun.

Symptomerne begyndte for et års tid siden, men hun ignorerede dem. Symptomerne blev værre, og til sidst begyndte Dorte Stigaard at tale sort til møder - og kunne pludselig heller ikke længere læse. Hun brød sammen.

Først da lægen sagde: “Dorte, det her er rigtig alvorligt og kan blive kronisk,” trængte budskabet igennem.

Den 62-årige direktør fik styr på symptomerne og et galoperende blodtryk - og sagde sit job som direktør for AAU Innovation på Aalborg Universitet op.

Nu fortæller hun åbent om detaljerne i sit stressforløb - og om planerne for sit nye liv og arbejdsliv. For hun har planer om at bruge sin sårbarhed og nye erkendelser til at hjælpe andre.

