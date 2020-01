Droppede fjumreår og gav den fuld gas med Google: Det var en god investering

AALBORG:Når studenterhuen kommer på hovedet, er der rigtig mange unge, som har planer om et sabbatår, hvor der skal rejses, festes og ikke mindst tages et valg om, hvad næste skridt i livet skal være. Det valg havde Patrik Lazzarotto allerede taget, da han og studiekammeraterne fik eksamensbeviset fra Handelsgymnasiet i Saxogade i Aalborg. Få dage efter oprettede den unge nordjyde cvr-nummeret til online marketing bureauet LAZZAWEB.

- Dengang jeg kiggede rundt på mine studiekammerater, skulle de fleste af dem læse videre eller ud og have et arbejde og rejse jorden rundt. Det er der jo rigtig mange der gør, som sådan en dannelsesrejse, Det jeg gjorde var sådan set stik modsat. Jeg gik min egen vej, og nu lyder det måske lidt barskt, men jeg isolerede mig i et år og havde fuldt fokus på virksomheden. Det jeg sagde til mig selv var, at den skulle have max gas, og det her er en "once in a Lifetime"-mulighed, jeg har, fortæller Patrik Lazzarotto i NORDJYSKEs iværksætterpodcast "Sæt i værk".

Han brugte blandt andet tiden på, at dygtiggøre sig i Googles produkter og blev på kort tid certificeret partner hos tech-giganten. Investeringen i at dygtiggøre sig i online marketing har givet afkast for den nu 24-årige nordjyde, der på få år har kunnet se sin virksomhed vokse fra at være et enmandsforetagende til at have 12 ansatte og hovedkontor på havnefronten i Aalborg.

- Virksomheden er vokset uden kapitalindsprøjtninger, og uden investorer, så det har jo langt hen ad vejen været på en god jysk måde, og det tror jeg egentlig også er hensigten fremadrettet. Vi lever primært af inbound marketing i dag, det vil sige at kunderne kontakter os på baggrund af anbefalinger eller den marketing vi laver, lyder det fra Patrik Lazzarotto i podcasten.

