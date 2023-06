Du er blevet 36.000 kroner fattigere – uden at opdage det

NORDJYLLAND:Når priserne i samfundet stiger, siger det sig selv, at de penge, vi har stående i banken, bliver mindre værd.

Sådan er det også med de enorme opsparinger, som danskerne samlet set har akkumuleret over de seneste mange år.

Hver dansker over 15 år har i gennemsnit 263.000 kroner stående i bankerne, viser nye tal fra Nationalbanken, men de rækker ikke så langt, som de har gjort.

Den høje inflation er nemlig i fuld gang med at udhule værdien af pengene. Faktisk har hver dansker i gennemsnit mistet 36.000 kroner i købekraft af deres indlån som følge af den høje inflation.

- 36.000 kroner er mange penge. Det er dog formentlig de færreste, der tænker over, at værdien af deres indestående er skrumpet med inflationen, skriver Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank, i en kommentar.

På indkøbsturen er det mere synligt, at der kommer færre varer i kurven for 500 kroner, påpeger han.

- Men mekanismerne er de samme med indlånet, lyder det fra seniorøkonomen.

Opsparing spiller vigtig rolle

I alt havde danskerne ved udgangen af april 1.115 milliarder kroner stående på almindelige anfordringskonti - en almindelig lønkonto uden opsigelsesvilkår - i bankerne. Det er rekordhøjt.

Men prisstigningerne i samfundet har spist 155 milliarder kroner af formuen – svarende til 36.000 kroner per dansker.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at det nødvendigvis er dumt at lade penge samle støv på en bankkonto.

- De rekordhøje indestående i bankerne har spillet en vigtig rolle under energi- og inflationskrisen. Danskerne har nemlig haft en solid opsparing at stå imod med, skriver Mathias Dollerup Sproegel.

I en lang årrække var den lave inflation med til at beskytte danskernes opsparing og sørge for, at den ikke blev ædt op af prisstigninger. Det billede har altså ændret sig nu.

Men Sydbank forventer ikke, at danskernes indestående skrumper videre over det kommende år. At vi stopper med at spare op.

Tværtimod tror Sydbank, at opsparingen skal vokse.

Det skyldes, at danskerne generelt har en udbredt spareiver. Både når købekraften er intakt, og når den, som nu, udhules gevaldigt.

- Vi bruger ganske enkelt mindre, end vi tjener. Faktisk bruger vi kun 95 øre for hver gang, vi har tjent én krone. De resterende 5 øre ryger på bankbogen eller i værdipapirer, forklarer Mathias Dollerup Sproegel.