Duo overtager nordjysk ejendomsmæglerfirma - tidligere ejere fortsætter som medarbejdere

Denne artikel er oprindeligt offentliggjort 4. april 2023.

FREDERIKSHAVN:Nybolig Frederikshavn har fået nye ejere. 1. april overtog Anders Nygaard og Tommy Fuglsang ejerskabet af Nybolig Frederikshavn i Midtpunkt. De ejer i forvejen Nybolig Skagen og erhvervsmæglerfirmaet Nordicals i Frederikshavn.

Carsten Kassow og Daniel Aaby, som var indehavere af Nybolig Frederikshavn indtil i lørdags, fortsætter begge som medarbejdere. Derudover tilknyttes der snarest en daglig leder.

- Vi kan endnu ikke offentliggøre navnet på den daglige leder, men det bliver godt, og målsætningen er helt klart, at Nybolig Frederikshavn skal erobre markedsandele. Det mener vi absolut, er en realistisk målsætning, siger Tommy Fuglsang i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen udtrykker de tidligere indehavere endvidere, at de ser store fordele i ændringen:

- Det betyder, at vi nu kan bruge alle vores kræfter på at servicere kunderne. Vi er overbeviste om, at vores kunder vil opleve det som en fordel, at Nybolig Frederikshavn bliver en del af en større og veldrevet organisation, siger Carsten Kassow og Daniel Aaby.

Anders Nygaard og Tommy Fuglsang overtog i 2015 Nybolig Erhverv Vendsyssel, som i 2019 skiftede navn til Nordicals. Tommy Fuglsang er daglig leder af Nordicals, hvor der er fire medarbejdere på kontoret i Kattegat Silo i Frederikshavn.

Anders Nygaard har siden 2003 været indehaver af Nybolig Skagen på C. S. Møllers Vej 2A, hvor han også har det daglige ansvar. Tommy Fuglsang og Anders Nygaard fortsætter i deres nuværende roller efter overtagelsen af Nybolig Frederikshavn.

- Men det er klart, at det giver os nogle spændende muligheder, at vi nu ejer Nybolig i både Frederikshavn og Skagen, og de synergieffekter skulle gerne udmønte sig i, at vi styrker Nyboligs position i Frederikshavn, pointerer Tommy Fuglsang.