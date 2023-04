Dygtig købmand stopper for anden gang: Nyt koncept er vejen frem

AALBORG:Der skal godt købmandskab til at drive en god forretning.

Det er butikken på Vissevej i Aalborg et stående bevis for.

Siden 2006 har Dennis Krog lejet og siden ejet lokalerne, som skiftevis han og Coop har drevet købmandsbutik i.

Mens han selv stod for den daglige ledelse, var forretningen særdeles profitabel, men da Coop overtog butikken, endte historien anderledes.

Coops mislykkede forsøg på at drive butikken fik ham til at genoptage købmandsrollen.

Fire år, en gazelle-pris, en titel som årets vækstmotor i Spar-kæden og en solid millionindtjening senere har han igen valgt at lægge faget på hylden.

Nu står den historisk dygtige købmand på spring for at starte et nyt erhvervseventyr. Det samme gør lokalernes nye lejere med et nyt koncept.

Selvstændig af natur

Efter at være blevet færdigudlært købmand i 2002, bød chancen sig for at blive selvstændig få år senere med butikslokalerne i Visse.

Købmandskabet greb om sig, da han senere også overtog Eurospar i Hadsund. Det blev en butik for meget, og derfor overlod han butikslokalerne i Visse til Coop.

Den aalborgensiske købmand kørte død i den lange transport til Hadsund, hvilket fik ham til at sælge sin sidste forretning.

Men efter at have sundet sig i nogle år dukkede et uimodståeligt tilbud op.

Solid forretningsmand

Hans tidligere udlejer havde på fornemmelsen, at Coop ikke ville fortsætte i Visse.

Derfor tilbød udlejeren den tidligere købmand at købe lokalerne.

- Nogle gange kan man godt tænke, at man vil noget andet. Men når det så kommer til stykket, kan man ikke helt undvære det alligevel, siger Dennis Krog om sin tilbagevenden.

Butikken havde gennem længere tid ikke givet overskud, og da der ikke var udsigt til, at udviklingen ville vende, valgte Coop at lukke butikken.

Efterdønningerne bemærkede Dennis Krog på sin egen forretning, da han genovertog butikken.

Men pludselig tog forretningen fart.

Dennis Krogs Spar-butik modtog i 2021 en Gazelle-pris for sin store vækst, og i 2022 blev butikken kåret til "Årets Vækstmotor" i Spar-kæden. Arkivfoto: Martin Damgård

Siden 2018 har Spar-butikken hvert år leveret overskud på omtrent en million kroner.

Blandt årsagerne til fremgangen var, at købmandsbutikken gik forrest på konceptet om de populære "ja-tak tilbud".

- Konceptet var begyndt at sprede sig, men vi var med til at skabe succesen på det, hvilket gav utroligt mange kunder og følgere på butikkens Facebook, siger Dennis Krog.

- Vi var kæmpe store på kød og solgte ekstremt meget kød gennem ja-tak tilbud. Derfra var det kun fantasien, der satte grænser for produkter, der øgede vores omdømme.

Dennis Krog er overbevist om, at den kommende købmand i Visse vil få succes.

Franchise-koncept på vej

Den erfarne købmand mener, at selvstændigheden var vigtig for fremgangen.

- Det kræver virkelig hårdt slid, hvis man vil have succes i den branche. Det med at ansætte en til at bestyre en butik giver ikke det samme output, som når bestyreren selv har hånden på kogepladen, siger han.

Det lader den nye lejer af lokalerne - Dagrofa - til at have bemærket.

I 2022 åbnede koncernen sin første butik med franchise-koncept. Nu kommer samme model til butikslokalerne i Visse.

Kædedirektør for Dagrofa, Esben Keller, har tidligere fortalt, at overgangen fra det gamle købmandsformat til franchisekonceptet handler om at gøre erhvervet mere attraktivt.

- Vi står midt i et generationsskifte, hvor en stor andel af de lokale købmænd overvejer at trække sig tilbage og gå på pension, sagde Esben Keller dengang.

- Derfor afprøver vi nu franchisekonceptet, hvor aspirerende købmænd får muligheden for at købe sig ind i en forretning til 250.000 kroner. Det skal gøre risikovilligheden større og dermed tiltrække nye kræfter til faget.

Esben Keller er kædedirektør for SPAR, Min Købmand og Let-Køb og er en del af koncernledelsen i Dagrofa. Pressefoto: Dagrofa

Dagrofa har underskrevet en 10-års lejekontrakt på Dennis Krogs lokaler - og det er han helt tryg ved.

Nyt erhvervseventyr

Han mener, at hans tidligere samarbejdspartner har set rigtigt med sin satsning.

- Det er svært at finde en dygtig købmand nu om dage, men det er jeg sikker på, de nok skal lykkes med, siger Dennis Krog.

Selvom den tidligere købmand kan glæde sig over, at lejeindtægterne i Visse er sikret i mange år frem, læner han sig ikke tilbage.

I sommer solgte han inventar, restlager og goodwill og trak stikket. Men nu han er klar til at tage arbejdshandskerne på igen.

- Jeg har nogle ting i støbeskeen, som jeg ikke kan komme ind på endnu. Men det bliver endnu et selvstændigt projekt, og det bliver noget med handel - det er helt sikkert.