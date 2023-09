Bageri lukker - kunderne foretrækker en anden filial

Bagermester Ole Pedersen må erkende, at kunderne foretrækker et af hans andre bagerier, hvilket han nu tager konsekvensen af.

Filialen af Højene Bageren på Skagensvej i Hjørring lukker fredag 29. september.

De fuldtidsansatte medarbejdere genansættes i videst muligt omfang i butikkerne på Frederikshavnsvej i Hjørring samt Jyllandsgade i Hirtshals.

Siden 1984 har bagermester Ole Pedersen haft bageri på Skagensvej 193 i Hjørring, men nu – efter 39 år – lukkes butikken altså i Højene.

Lukningen skyldes blandt andet, at butikkens omsætning på det seneste har været faldende.

En god service

– Mange kunder foretrækker vores andet bageri, som vi i 2020 åbnede på Frederikshavnsvej, og derfra ser vi frem til fortsat at levere en god service og høj kvalitet til alle de gode mennesker i og omkring Hjørring, siger Ole Pedersen, som investerede i et tocifret millionbeløb i filialen på Frederikshavnsvej.

Bageriet i Højene lukker. Arkivfoto: Bente Poder

– Jeg har haft min daglige gang i bageriet i Højene i næsten fire årtier, og jeg har været utrolig glad for at kunne betjene lokalområdet med friskt bagerbrød gennem alle de år. Derfor er det da også med en smule vemod, at tiden nu er kommet til, at butikken skal lukke.

Genansætter flest mulige

I forbindelse med lukningen af bageriet på Skagensvej har bagermesteren, der udover Frederikshavnsvej i Hjørring også - som nævnt - har bageri i Jyllandsgade i Hirtshals, arbejdet for at kunne genansætte flest mulige medarbejdere.

– Vi vil forsøge at genansætte de fuldtidsansatte i butikkerne på Frederikshavnsvej og i Hirtshals, hvor jeg også håber, at jeg fra tid til anden vil få nogle af kunderne fra Højene at se, når de skal afsted efter bagværk, siger Ole Pedersen.