Efter arbejdsnedlæggelse: Ansatte er beordret til at genoptage arbejdet

ALS:De ansatte hos firmaet JKF Industri A/S i Als har tirsdag fået besked på, at de skal gå i arbejde igen. Det oplyser Ole Madsen, der er formand for Metal Himmerland.

- Der har været møde i arbejdsretten, og derefter er de ansatte blevet bedt om at genoptage arbejdet. Så det beder vi på forbundets vegne om, at de gør, fortæller Ole Madsen.

Det var et sammenbrud i de lokale lønforhandlinger, der mandag fik medarbejderne til at foretage en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Drøftelserne om lønnen skal nu fortsætte mellem ledelsen og de lokale tillidsmænd.

NORDJYSKE har forsøgt at få en kommentar fra koncerndirektør Kim Bomholt Nielsen. Han ønsker dog ikke at udtale sig.

Der er cirka 50 ansatte hos JKF Industri A/S. Virksomheden, der ligger i Mariagerfjord Kommune, arbejder med fremstilling af rør, med køle- og ventilationsanlæg samt med andre metalprodukter.