Chok på virksomhed: - Vi fik kun halvanden time til at forhandle

Det kom som et chok for de godt 40 ansatte på virksomheden Trinseo i Brønderslev, da meddelelsen om lukning og fyring af samtlige ansatte blev givet i tirsdags.

Og de danske spilleregler i sådan en situation er siden slet ikke blevet overholdt, mener 3F og HK, der organiserer de fleste af de ansatte.

- Vi fik halvanden time til at stille nogle spørgsmål, men det er jo helt uhørt, når der som her er tale om en total lukning og massefyringer, siger næstformand i 3F Midtvendsyssel, Mette Vestenbæk.

Fagforeningerne mener, at loven om masseafskedigelser er brudt. Den siger, at arbejdsgiveren i tilfælde af massefyringer har pligt til at indgå i forhandlinger om at afbøde konsekvenserne og forsøge at minimere antallet af fyringer samt være åbne for at drøfte alternativer til en lukning af virksomheden.

- Det her skulle bare hastes igennem, eller også kender de amerikanske ejere ikke den danske lovgivning, siger Mette Vestenbæk.

Dermed stiller det også de fyrede medarbejdere i en dårligere situation i forhold til at blive hjulpet videre i nye jobs, mener fagforeningerne.

- De er i forvejen meget hårdt ramt. Det gik jo økonomisk godt på virksomheden lokalt, og flere har været ansat i 30-40 år, fortæller Mette Vestenbæk.

Da Danish Crown i foråret meddelte, at slagteriet i Sæby lukker, var der eksempelvis efterfølgende forhandlinger med ledelsen i 21 dage.

Trinseo i Brønderslev producerer blandt andet specialprodukter i plexiglas i forskellige farver og med lys - bl.a. skilte til facader.

Nordjyske har på mail været i kontakt med den amerikanske ledelse i Trinseo, og koncernen skriver, at de vil vende tilbage med nogle svar på vores spørgsmål om lukningen af virksomheden. Men det er endnu ikke sket.

Koncernen meddeler selv på sin hjemmeside, at der er gang i omstruktureringer, efter at omsætningen i første halvår af 2023 totalt set er faldet.

Koncernens plan er, at produktionen i Brønderslev stopper pr. 31. december.

3F og HK går nu videre og kører en sag mod Trinseo for at overtræde Masseafskedigelsesloven. Håbet er at skaffe de fyrede medarbejdere en erstatning eller godtgørelse.