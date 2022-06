Efter et års kamp kom altanerne endelig op: - Det har været utroligt hårdt

Det begyndte med en lille bule under knæet - nu ved Mikkel ikke, om det er forsvarligt at stifte familie Som 15-årig blev Mikkel Krogh Bistrup ramt af en aggressiv kræftform i det ene ben, og en operation var ikke nok, så benet måtte amputeres - i weekenden satser han på at gå en maraton ved Stafet for Livet