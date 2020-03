Efter forsamlingsforbud: Årets generalforsamling giver Spar Nord juridisk hovedbrud

AALBORG:Det nye forsamlingsforbud og Spar Nords Banks vedtægter ramler sammen i et frontalt sammenstød.

Spar Nords vedtægter siger nemlig, at den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april, men det nye forbud mod at forsamles flere end 10 personer umuliggør at afholde en generalforsamling, hvor alle bankens 80.000 aktionærer har ret til at deltage.

Bankens vedtægter tillader, at aktionærerne kan stemme elektronisk, men ikke at generalforsamlingen gennemføres elektronisk.

- Vores vedtægter har heller ikke nogen nødretsbestemmelse, som gør det muligt at udskyde generalforsamlingen i ekstraordinære situationer som denne. Der er en række juridiske spørgsmål, vi skal have afklaret, siger kommunikationsdirektør Ole Madsen fra Spar Nord.

Spar Nords vedtægter Prg. 10, stk. 5 lyder: "Enhver aktionær, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen har mod forevisning af adgangskort ret til at møde på generalforsamlingen - enten personligt eller ved fuldmægtig - og tage ordet der." VIS MERE

Derfor er Spar Nords jurister i disse timer på overarbejde.

Et selskabs vedtægter står over lovgivningen, hvis de ikke er i strid med den, og kan kun ændres på en generalforsamling.

- Vi holder bestyrelsesmøde i morgen onsdag, og så melder vi noget ud om, hvad vi gør med generalforsamlingen, siger han.

Erhvervsstyrelsen meldte onsdag ud, at selskaber med flere end 10 ejere kan vente med at sende deres årsregnskab ind til otte uger, efter at forsamlingsforbuddet er ophævet.

- Vedtagelsen af vores årsregnskab er et vigtigt punkt på vores generalforsamling, men denne udsættelse hjælper ikke på udfordringen i forhold til fristen i vores vedtægter, siger Ole Madsen.