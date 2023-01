Godt nyt: Lokal køkkenbutik fortsætter, selvom kæde styrer mod konkurs

FREDERIKSHAVN:Torsdag kom det frem, at Hanstholm Køkken, der har fabrik og hovedsæde på Skyumvej i Vilsund, er på konkursens rand.

Køkkenkæden, som blev etableret i 1968, har omkring 20 butikker fordelt over hele landet - blandt andet i Frederikshavn.

Men i Frederikshavn lukker butikken altså ikke. Det slår ejerne fast fredag.

- Vi fik beskeden i går (torsdag, red.) om, at Hanstholm Køkken var konkurstruet. Men det er deres egne butikker, der lukker - ikke os tre selvstændige, som er os i Frederikshavn, Aalborg og Svendborg. Det fortæller Bo Mellergaard og hans kone Anne-Bodil Olsen, der er ejere og indehavere af butikken i Frederikshavn.

Fredag formiddag er de således på vej til møde i Aarhus for at træffe aftale med en ny leverandør af køkkener til butikken på Hjørringvej 10.

- Jeg kan ikke afsløre navnet på producenten endnu, men jeg kan sige, at vi arbejder på at få nogle andre ting ind i butikken, som ligger meget op ad de varer vi har nu - altså snedkerkøkkener. De som har det nye koncept har før henvendt sig til os, og det gør vi så noget ved nu. Og det bliver spændende, siger Bo Mellergaard.

Og oplyser også, at de tre ikke-konkurstruede butikker i Frederikshavn, Aalborg og Svendborg samarbejder om at få det nye på plads.

Nyt navn, samme medarbejdere

Fredag er Bo Mellergaard og Anne-Bodil Olsen altså i Aarhus for at få en masse ting på plads.

- Og så skal vi lave vores udstilling om, og have solgt ud af udstillingskøkkenerne, og have nye ind fra den nye producent. Som jeg tænker, at vi kan afsløre navnet på om en uge eller to, oplyser Bo Mellergaard.

Og til den tid vil butikken også få sig et nyt navn, som kommer til at hænge sammen med den nye producents på en eller anden måde.

- Men beliggenheden og personalet forbliver det samme.

- Det samme bliver den måde, vi har serviceret vores kunder på gennem 17 år, runder Bo Mellergaard af.