Efter konkurs: Stort Aalborg-hotel fortsætter med nye ejere

AALBORG:I kølvandet på konkursbegæringen fra de norske hotelkoncerner Maribel A/S og Tribel Hotels Danmark A/S stod det uklart, hvad der skulle ske med First Hotel Aalborg. Det er der nu kommet styr på.

Hotellet fortsætter nemlig driften med nye ejere under navnet Slotshotellet Aalborg. Det betyder, at gæster ikke skal bekymre sig om deres bookinger, ligesom medarbejderne kan ånde lettet op.

- Vi overtager alle bookinger, og ingen bliver mødt. Derudover overtager vi alle 47 ansatte, siger administrerende direktør Carsten Tilm.

De nye ejere er ikke langt fra fremmede med det centralt placerede hotel, for det er K/S Slotshotellet, Aalborg, som i forvejen ejer hotelejendommen.

Ville sikre hoteldriften

Først var planen at bistå den nu konkursramte operatør, men siden det stod klart, at det ikke kunne lade sig gøre, har ejerkredsen, der tæller blandt andet Proark-koncernen, som i forvejen driver mere 20 hoteller, forberedt sig på selv at sikre hoteldriften.

- Vi har en meget stærk ejerkreds - både økonomisk og med stor hotelerfaring, siger Carsten Tilm, der foruden at være administrerende direktør for hotellet også er bestyrelsesformand i K/S Slotshotellet, Aalborg.

De nye hotelejere slår dørene op for fulde huse, og det glæder den administrerende direktør, som har klare visioner for, hvordan Slotshotellet Aalborg skal føres videre.

- Vi skal være et stærkt, lokalforankret hotel, som kan stå på egne ben uden en kæde, siger Carsten Tilm.

Ejerne er åbne for ny operatør

Selvom planen er, at hotellet skal stå på egne ben, så udelukker de ikke, at der på et tidspunkt kan komme en ny operatør af hotellet.

- Vi er åbne for en ny operatør på sigt, hvis det er til fordel for begge parter, understreger Carsten Tilm.

Lige nu frygter han ikke, at det gør en forskel, at hotellet ikke længere har en operatør. Bookingerne sker alligevel primært gennem online rejsebureauer, hvor der ikke er den store forskel på, om hotellet hedder det ene eller det andet.

- Folk, der er vant til at søge på vores hotel ved, hvor det ligger, og når man søger på First Hotel Aalborg, så dukker vi også op, siger Carsten Tilm.

For nu gælder det imidlertid om at sikre, at gæsterne, som lige nu primært er fra Norge, Tyskland eller Danmark, får den bedste mulige oplevelse på det 156-værelsers store hotel.