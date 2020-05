Efter konkurs: Tidligere ansatte i Hjallerup Maskinforretning får nyt job

HJØRRING:Ni tidligere ansatte hos konkursramte Hjallerup Maskinforretnings afdeling i Hjørring er blevet ansat hos Brdr. Thorsen. Det skriver maskinbladet.dk.

De ni skal ifølge maskinbladet.dk arbejde i de lokaler på Læsøvej i Hjørring, hvor Hjørring Maskincenter, som Hjallerup Maskinforretning ejede, drev forretning.

- Vi glæder os over at kunne komme i gang med at forhandle Massey Ferguson og Kverneland, og vi er taknemmelige for den utrolig store interesse, vi har mødt, siger Jørgen Nødbak, der er een af de ni tidligere ansatte i Hjørring Maskincenter med et nyt job, til maskinbladet.dk.

Den nye maskinforretning skal ifølge maskinbladet.dk sammen med Brdr. Thorsens Støvring-afdeling dække hele det nordjyske område, og der er angiveligt ingen planer om at genopbygge en afdeling i Hjallerup.