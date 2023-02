Efter konkursen troede Thomas Hugo, at han igen skulle være leder. I dag har han fundet lykken et andet sted

HJØRRING:Thomas Hugo Møller har deltaget i mange møder i løbet af sin karriere. Men mødet, han deltog i den 11. oktober 2021, glemmer han aldrig.

Den tidligere direktør og stifter af det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines skulle til møde på sit kontor i Aalborg Lufthavn. Han kendte ikke dagsordenen. Det var flyselskabets investor, som havde bedt ham om at komme.

Udenfor kontorets vægge arbejdede nogle af selskabets medarbejdere ved deres computere. I en gate få hundrede meter derfra var andre på vej ud i verden.

Men de fly, de i flere år havde kæmpet for at holde på vingerne under coronapandemien, skulle snart vise sig at blive lænket til landingsbanen. Den kamp, de i flere år havde kæmpet for at vinde, skulle snart vise sig at være tabt.

På kontoret havde Thomas Hugo Møller taget plads over for flyselskabets investor, lykkeligt uvidende om beskeden, der ventede.

- Han fortalte, at han havde tabt nok penge. Han ville ikke være med længere, siger Thomas Hugo Møller.

Derefter blev det offentliggjort: Great Dane Airlines var erklæret konkurs.

Efter konkursen fulgte først en svær periode. Men derefter åbnede sig en ny karrieremulighed, som har givet Thomas Hugo Møller noget, han ikke vidste, han savnede.

Artiklen tager dig med tilbage til, hvordan han oplevede tiden før, under og efter konkursen i det nordjyske flyselskab.

Læs den fulde artikel på Vigeur her.