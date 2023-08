Efter lukning: 400 slagteriarbejdere mangler stadig job

Der bliver arbejdet på livet løs for at skaffe nye job til de fyrede medarbejdere på Danish Crowns lukkede slagteri i Sæby.

Og det er allerede lykkedes at hjælpe hundredevis videre til ny beskæftigelse - alligevel er der cirka 400 af de tidligere ansatte, der fortsat står uden arbejde.

- Man har jo selvfølgelig stadigvæk tårer i øjenkrogen over, at det her er sket, siger Svend Erik Andersen.

Han er afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Nordjylland, der repræsenterer hovedparten af de tidligere ansatte.

- Men jeg er faktisk også optimistisk på de her menneskers vegne. Det skal nok gå for dem, tilføjer han.

800 ansatte mistede deres job, da slagteriet i Sæby blev lukket. Af dem er 692 medlemmer af Fødevareforbundet NNF. Arkivfoto: Andreas Falck

275 har fået nyt job

Der var i alt omkring 800 ansatte på slagteriet, da det i april 2023 blev meddelt, at Danish Crown lukkede afdelingen i Sæby. Af dem er 692 NNF-medlemmer - mens resten blandt andet er smede, elektrikere og HK'ere.

I kølvandet på nyheden om lukningen har der ifølge Svend Erik Andersen været et formidabelt samarbejde mellem Fødevareforbundet NNF og de kommunale jobcentre - specielt selvfølgelig jobcenteret i Frederikshavn Kommune.

- Samarbejdet har været intet mindre end pragteksemplarisk, fastslår Svend Erik Andersen.

Det var med virkning fra 17. juli, at de sidste medarbejdere på slagteriet blev ledige.

- Som situationen er nu, kan vi være 100 procent sikre på, at 275 medarbejdere er kommet videre til andet arbejde, fastslår Svend Erik Andersen.

Blandt de 275 er der 120 ansatte, som har valgt at fortsætte på andre af Danish Crowns danske slagterier.

- Derudover er der 20-30 personer, som er i gang med et opkvalificeringskursus. Når de er færdige med kurset - og hvis de vel at mærke består det - så er de sikret et job hos virksomheden Procon, fortæller Svend Erik Andersen.

Svend Erik Andersen, afdelingsleder, Fødevareforbundet NNF Nordjylland. PR-foto: NNF Nordjylland

Dermed er det tæt på 300 NNF-medlemmer, der er på vej mod ny beskæftigelse. Og ifølge Svend Erik Andersen forlyder det desuden, at stort set alle smede, elektrikere og HK'ere fra slagteriet har opnået det samme.

- Helt ærligt så er det en dejlig fornemmelse, at vi allerede har kunnet hjælpe så mange videre. Og det skyldes selvfølgelig den indsats, der blev lavet, allerede da lukningen blev varslet.

- Men det skal også siges, at slagteriarbejdere faktisk altid har været en efterspurgt vare hos arbejdsgiverne. Slagteriarbejdere er vant til at stå tidligt op hver morgen, og de knokler på deres arbejde.

Hvad gør man for resten?

Som nævnt så mangler 400 slagteri-arbejdere stadigvæk at finde ud af, hvordan de vil bruges deres arbejdsliv fremover.

- Vi vil fortsætte med nogle af de indsatser, som vi har haft held med hidtil. Det er eksempelvis eksterne jobmesser, hvor vi forsøger at få folk videre i andre brancher, forklarer Svend Erik Andersen.

Er du fortrøstningsfuld i forhold til at få dem i arbejde?

- Ja, det er jeg. Vores jobbank kører videre indtil februar, og jeg er ikke i tvivl om, at når vi kommer dertil, så er der ikke mange af dem tilbage i jobbanken.

- Det vil for mange af dem være ufaglærte job, som de er kommet videre til - men der er også nogle af dem, der har håndværksuddannelser, som de med en opkvalificering kan bruge igen. Så jeg er som sagt optimist på deres vegne. Det skal nok gå for dem, fastslår Svend Erik Andersen.