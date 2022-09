Massefyringerne vil ramme hele Nordjylland

SÆBY:Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), ser med stor alvor og bekymring på massefyringerne på Danish Crown, hvor 275 medarbejdere vil stå uden job om kort tid.

- Det er et kæmpe slag for de ansatte, som skal afskediges - samt deres familier. For det bliver ikke nemt at finde 275 nye jobs. Vi er i en tid med inflation og stigende energiudgifter, og hvor man virkelig har brug for en lønindtægt. Så det er en ordentlig lussing, siger Birgit Hansen.

Hun konstaterer, at slagteriet i Sæby altid har haft ansatte fra andre kommuner, så det er hele Nordjylland, som bliver ramt af de mange fyringer.

Allerede på tirsdag har repræsentanter fra Frederikshavn Kommune aftalt et møde med fabrikschef Jesper Sørensen i forhold til at lægge en slagplan for den kommende tid.

- Så hvis der er virksomheder derude i Nordjylland, som har brug for nogle ekstra ansatte, så ved jeg, at Danish Crown allerede er klar, siger Birgit Hansen.

Kontor på Danish Crown

Når der - som her - er tale om massefyringer, skal Danish Crown kontakte De Regionale Arbejdsmarkedsråd, som blandt andet vil sørge for at få søgt om de EU-tilskud, der er tilgængelige.

Desuden vil der blive oprettet et kontor på Danish Crown, som blandt andre Frederikshavn Kommune og jobcentret vil være en del af. Her på kontoret vil der for eksempel være mulighed for at tage hånd om omskoling, videreuddannelse eller måske et tilbud om et nyt job.

Torsdag blev aftenholdet orienteret om fyringerne, og fredag var det så dagholdets tur.

Fællestillidsmanden på Danish Crown i Sæby, Jens Hansen, skal i de kommende uger forholde sig til en trist indstilling fra ledelsen - at der skal fyres 275 ansatte.

Op til 21 dage

- Indstillingen lyder jo på, at vores aftenhold skal nedlægges. Og nu har vi op til 21 dage til at forhandle med ledelsen. Set fra vores synspunkt handler det om, at slagteriet bevarer aftenholdet, eller at antallet af fyringer bliver skåret væsentligt ned, siger Jens Hansen, som tydeligt har kunnet se, at arbejdspladsen ikke har kørt optimalt.

- Først og fremmest har der været mange ansatte, som har spurgt mig, om der snart kommer en udmelding. I den seneste uger har folk jo set, at kollegaer er gået hjem før tid, fordi der ikke har været nok at lave. Men der var ikke nogen, som havde forventet, at der ville blive fyret så mange, siger Jens Hansen.

Hvordan vil I tage hånd om de ansatte, som om få uger vil stå uden et job?

- Der er jo nogle faste procedurer, som træder i kraft, men der er vi slet ikke kommet til endnu. Vi blev jo først præsenteret for fyringerne torsdag eftermiddag, og det, der har været vigtigt i første omgang, er, at alle ansatte er blevet orienteret, siger Jens Hansen.

Rekordhøje priser

Ruslands invasion af Ukraine har resulteret i rekordhøje priser på energi og foder til blandt andet grise. Afregningen til landmændene er ikke fulgt med op i samme tempo, og derfor er tilførslerne af slagtegrise til Danish Crown faldet mærkbart gennem de seneste måneder.

Også Danish Crown i Ringsted bliver ramt af krisen, og her skal 75 medarbejdere afskediges.

Der er cirka tusind ansatte på Danish Crown i Sæby.