Efter massefyring på slagteri i Sæby: Vigtigt at virksomheder byder sig til

SÆBY:Efter sidste uges chokmelding om, at Danish Crowns slagteri i Sæby lukker til sommer, har Frederikshavn Kommune nu lavet en plan for, hvordan kommunen vil håndtere de udfordringer, som vil opstå i kølvandet på lukningen af den store arbejdsplads med 800 ansatte.

Det oplyser Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er ikke sådan, at vi med det samme har fundet den gyldne løsning. Der er mange udfordringer i det her, fordi det handler om mere end kun arbejdspladser. Men i første omgang skal vi skabe et overblik over opgaver og aftale, hvem der gør hvad. Og det er det, vi har gjort nu, oplyser borgmester Birgit S. Hansen.

Der nedsat en styregruppe, som fremover vil mødes cirka en gang om ugen, hvor de vil drøfte konkrete løsninger og tage kontakt til relevante parter.

Nye job i sigte

Frederikshavn Kommune oplyser også, at Jobcentret er i gang med at gøre noget. De er i samarbejde med Det Regionale Arbejdsmarkedskontor i løbende dialog med Danish Crown om de fremtidige muligheder for medarbejderne. Der bliver desuden lavet en fælles indgang til de virksomheder, som gerne vil ansætte nye medarbejdere.

- Jeg er allerede blevet kontaktet af flere virksomheder, som har sagt, at de har arbejde til nogle af slagterimedarbejderne. Det er afgørende, at virksomhederne byder sig til, og derfor skal vi selvfølgelig også have et tæt samarbejde med erhvervslivet, mener Birgit S. Hansen.

Kommunen vil derfor etablere en dialoggruppe med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, som kan bidrage med rådgivning og nyttig viden.

- Vi står over for en opgave, som skal løses med fremtiden for øje. Vi kan ikke isolere det til kun at handle om, at slagterimedarbejderne får nye jobs. Vi skal også tænke i at udvikle vores arbejdsmarked, så vi kan tiltrække arbejdskraft og tilflyttere. Derfor er det så vigtigt, at vi er mange, der står sammen om opgaven, mener Birgit S. Hansen.