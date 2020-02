Nordjysk virksomhed lukker efter mere end 300 år: Spanske ejere fyrer 63 ansatte

Flere år med underskud har tvunget de spanske ejere af ammunitionsvirksomheden Denex til at lukke fabrikken. Det betyder, at de 63 ansatte med udgangen af marts står uden arbejde. Det skriver TV 2 Nord.

Virksomheden, der ligger ved Elling nord for Frederikshavn, har rødder helt tilbage til 1676. Tidligere hed den "Ammunitionsarsenalet" - og var en del af det danske forsvar. Denex blev dog privatiseret i 2008 - den blev en del af den spanske virksomhed Expal, der i dag har 1200 ansatte - blandt andet de 63 i Elling.

Denex har arbejdet med at destruere gammel ammunition - samt at producere lav-kaliber ammunition til Forsvaret - blandt andet til rifler og maskingeværer.

De senere år har virksomheden dog haft det svært i en omskiftelig branche. Underskuddet gennem de seneste fem år har været på mere end 100 millioner kroner.

Markedet for destruktion af ammunition har ændret sig markant de senere år. Det var halvdelen af virksomhedens omsætning.

- Tidligere var der store lagre med gammel ammunition, som skulle destrueres, rundt om i Europa. De lagre har man ikke længere. Man gør det på en anden måde, siger Peter Houlberg.

Samtidig er der heller ikke samme afsætning på ammunition til det danske forsvar.

- Vi producerer syv dage om ugen, har solgt alt, vi producerer, men det er for lille en produktion til, at det kan betale sig. Det kræver en større investering og at man skulle ud og øge kapaciteten. Det ville vores spanske ejere Expal ikke, og derfor lukker virksomheden, siger Peter Houlberg, der onsdag informerede de 63 ansatte om lukningen af fabrikken.

- Vi stopper produktionen ved ugangen 31. marts. Derefter skal vi i gang med oprydning og salg af udstyr. Og så skal vi i gang med opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere, siger Peter Houlberg.

- Vi vil bruge tiden på at hjælpe vores dygtige ansatte videre og håber, at der er andre virksomheder her i området, der kan bruge dem. Vi har alt lige fra mekanikere til industriteknikere til folk med håndværksmæssig baggrund - og folk der har været vant til service- og vedligeholdelsesfunktioner og drift generelt, siger Peter Houlberg, der også selv skal ud og finde nyt job.

- Jeg har valgt at fratræde samtidig med de ansatte, siger han.