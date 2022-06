Efter næsten 50 år: Onsdag er det slut

AALBORG/GRØNLAND:Onsdag er det slut - efter næsten 50 år.

Onsdag aften afsejler det knap 180 meter lange containerskib Tukuma Arctica fra containerterminalen i Aalborg Havn, og dermed er en epoke slut.

Det bliver nemlig sidste gang, et Grønlandsskib fra Royal Arctic Line afsejler fra havnen i Aalborg, der ellers har været centrum for søtransport af gods mellem Danmark og Grønland.

Royal Arctic Line og Aalborg Havn Royal Arctic Line A/S blev stiftet i 1992, startede driften 1. januar 1993 og er 100 procent ejet af Grønlands Selvstyre.

Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line A/S enekoncession til al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de grønlandske byer og bygder.

Med koncessionen følger en række forpligtelser om anløbsfrekvens, kapacitet og forsyningssikkerhed for alle byer på både Vest- og Østkyst.

Siden 1973 har Aalborg havn været basishavn - centrum - for søtransport af gods mellem Danmark og Grønland, men aftalen slutter med udgangen af 2022.

Fremover vil havnen i Aarhus være fast anløbshavn for godstransport mellem Danmark og Grønland Royal Arctic Line og Aalborg Havn/Port of Aalborg VIS MERE

Royal Arctic Line har eneret på søtransport af gods til og fra Grønland og de grønlandske bygder, og havnen i Aalborg har været fast anløbshavn - basishavn - i Danmark.

Det samarbejde slutter officielt 31. december, hvorefter havnen i Aarhus i stedet bliver fast anløbshavn i Danmark.

Med kurs mod Nuuk

Men allerede onsdag aften afsluttes det næsten 50 år lange parløb mellem Royal Arctic Line og Aalborg Havn, når containerskibet Tukuma Arctica afsejler Aalborg på en rute, der går via Helsingborg, Aarhus, Færøerne, Island og slutter i Nuuk, Grønland, med forventet ankomst 1. juli.

Royal Arctic Line vil dog indtil udgangen af 2022 fortsat have mandskab i Aalborg, og de vil betjene egne og havnens kunder på containerterminalen og det tilhørende værksted, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

40 ansatte fortsætter i Aalborg

- Der forestår et stykke praktisk arbejde med at pakke sammen og levere faciliteterne tilbage til Aalborg Havn/Port of Aalborg. Efter udløb af basishavn-aftalen 31. december 2022 vil vi dog fortsat have vores danske hovedkontor i Aalborg med salg, kundeservice samt skibsteknisk og administrativt personale. Det drejer sig om ca. 40 medarbejdere, siger Verner Hammeken, administrerende direktør hos Royal Arctic Line A/S, i pressemeddelelsen.

Aalborg Havn/Port of Aalborg, som ejer terminalen i Aalborg, omlægger strategien, når Royal Arctic Line ikke længere er fast terminaloperatør.

Stor vækst de seneste år

Fremover vil havnen i Aalborg have fokus på at betjene og styrke det nordjyske erhvervsliv og det nordjyske gods, som kommer ind og går ud i hele verden fra andre havne i Jylland og Hamburg.

- Vi har de senere år investeret i og udvidet infrastrukturen omkring containerterminalen betragteligt, særligt vores togterminal og sporføringer på havnen, og vi har her set meget store vækstrater over specielt de seneste to år. Vi ser derfor en klar sammenhæng mellem vores togsystem med daglige anløb og det nye terminalkoncept, siger Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand hos Port of Aalborg A/S, i pressemeddelelsen.