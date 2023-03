Efter pludseligt stop: To havmølleprojekter fortsætter

Det kom ud af det blå, da der i starten af februar blev trykket pause på flere projekter med havvindmøller ud for den danske kyst.

Årsagen var en tvivl om, hvorvidt åben dør-ordningen, som der var søgt om at få lov til at opføre projekterne under, var i strid med EU-retten.

Nu får to af de projekter, der hidtil har været sat på pause, lov at fortsætte processen. Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

I alt blev sagsbehandlingen sat i bero for 33 projekter. De øvrige 31 projekter vil blive vurderet hurtigst muligt, oplyses det.

Åben dør-ordningen er en af de måder, hvor man i Danmark kan få tilladelse til at etablere en havvindmøllepark.

Her kan aktører søge om at få havarealer uden betaling, hvis de selv står for alle omkostningerne i forbindelse med havvindmøllerne.

Men modsat tidligere er havvind nu blevet en stor forretning, og derfor kan det potentielt være en dårlig forretning at give arealerne væk gratis.

Den anden mulighed er et udbud, hvor staten ønsker at få opført et projekt.

Ifølge Kristian Jensen, administrerende direktør i brancheorganisationen Green Power Denmark, er det godt, at sagsbehandlingen af to projekter nu fortsætter. Men det er ikke godt nok.

Han vil have ordningen åbnet fuldt ud. I første omgang bør regeringen dog godkende mange flere ansøgninger:

- Der er en stribe projekter, hvor ansøgningen er afleveret for mellem seks og elleve år siden, og udviklerne har brugt store summer på at forberede projekterne i tillid til, at staten vil overholde de gældende regler, siger han i en skriftlig kommentar.

Også Dansk Industri mener, at det er et lille skridt i den rigtige retning. Der er dog brug for en hurtig afklaring, skriver vicedirektør Troels Ranis i en kommentar:

- Danmarks grønne omstilling forudsætter en massiv udbygning med vedvarende energi. Det er alle enige om, og derfor ser vi udmeldingen i dag som et lyspunkt i en problematisk sag.

Det er sagsbehandlingen af projekterne Aflandshage Havvindmøllepark og Frederikshavn, som nu genoptages.

De to projekter havde fået etableringstilladelser i efteråret 2022. Og det er nu blevet vurderet, at de tilladelser ikke er i strid med EU-retten.

/ritzau/