Efter store konflikter: Nu er der nyt om de hollandske bomtrawlere

SKAGERAK:Hollandske bomtrawlere har længe givet anledning til konflikter ved de nordjyske kyster. Men nu skal det være slut.

Danmarks Fiskeriforening har indgået en såkaldt frivillig aftale med sine to hollandske søsterorganisationer.

Aftalen indebærer, at alt fiskeri med bomtrawl inden for 12 sømil fra den danske kyst i Skagerrak ophører. Det skriver fiskeriforeningen i en pressemeddelelse.

Derudover har parterne også aftalt, at de såkaldte kædemåtter, der belaster havmiljøet, ikke længere må bruges i Skagerrak i alle fiskerier.

- Det bør blive en gevinst for havmiljøet og være til gavn for dansk og hollandsk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Diskussionen om de hollandske bomtrawlere er højaktuel. Folketinget skal i denne uge behandle et beslutningsforslag, der har til formål at pålægge regeringen at arbejde for, at EU forbyder demersalt fiskeri (ved bunden red.) med bomtrawl i Nordsøen og Skagerrak. Et forbud skal nemlig komme fra EU, da det er gennem EU's fælles fiskeripolitik, at det er fastlagt hvilke fiskeredskaber, der må fiskes med i alle EU-farvande, herunder Nordsøen og Skagerrak.

- I dansk fiskeri sætter vi en ære i at tage ansvar. Det gælder for fiskeriet såvel som for havmiljøet. Det har vi altid gjort, og det vil vi fortsætte med. Derfor har vi vil valgt at tage sagen i egen hånd, og gennem dialog med vores hollandske kollegaer, har vi indgået en frivillig aftale, som jeg er rigtig tilfreds med, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Aftalen løber i tre år og skal revideres hvert år i januar.

Tidligere i år indgik foreningen en aftale med den overordnede hollandske fiskeriforening VisNed om, at de hollandske bomtrawlere ikke må bruge kædemåtter i Skagerrak og dermed heller ikke på Det Gule Rev nordvest for Hirtshals.