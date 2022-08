Efter sure smileys og store bøder: Sådan vil Street Food forbedre sig

AALBORG:Tre sure smileys, tre bøder og flere anmærkninger var konsekvensen, da Fødevarestyrelsen i maj og juni besøgte Aalborg Street Food i Vestbyen.

Et græsk og to asiatisk-inspirerede spisesteder fik tilsammen bøder på knap 30.000 kroner på grund af problemer med både rengøring og vedligehold.

Den situation har fået Street Food-køkkenerne til at se hinanden i øjnene og igangsætte nye procedurer, så en lignende situation ikke opstår igen, fortæller ejeren af Aalborg Street Food, Toni Jørgensen. Han ejer selv fire af boderne, heraf Happy Greek, der fik en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner i maj. Boden har siden fået en glad smiley igen.

Skrappere krav

Når det i det hele taget har kunnet ske, at tre boder på kort tid får sure smileys, skyldes det blandt andet den store mængde nye medarbejdere, der er blevet ansat oven på corona-nedlukningerne, forklarer Toni Jørgensen og fortæller, at der samlet set er ansat over 250 nye medarbejdere på Aalborg Street Food.

Om den sure smiley ved Happy Greek, fortæller han:

- Der står en dreng i starten af 20’erne, fordi manageren ikke er der. Han har stået og skåret kød, som man gør om morgenen. Så får kødet en anden temperatur og ryger tilbage i køleskabet, hvor graderne så stiger.

- Man siger, kød skal opbevares ved fem grader eller derunder. Når du så lige har stillet kødet ind i køleskabet, stiger det måske med en grad, og det var det, der skete. Så står der en ung knægt foran Fødevarestyrelsen og ryster i bukserne og ikke ved, hvad han skal sige.

Ifølge Toni Jørgensen kommer Fødevarestyrelsen tit på besøg på Aalborg Street Food og markant oftere end ved almindelige restauranter. Det gør de blandt andet fordi, der løbende er nye restauratører, og fordi Aalborg Street Food har 13 køkkener, forklarer han. Derudover er boderne i Street Food også underlagt strengere krav end almindelige restauranter, fordi stedet betragtes som et fortov.

- Hvis de kommer og får et øjebliksbillede, som i det her tilfælde var et køleskab, der var én grad for varmt, og der står en dreng på 20 år, som ikke ved noget om de her forhold, så får man de her problemstillinger.

Arkivfoto: Hans Ravn

Mere oplæring, mere rengøring

Fordi kontrollanterne kommer så ofte, er boderne også nødt til at være meget mere oppe på beatet i forhold til mange restauranter, forklarer ejeren.

Derfor har de nu valgt at gøre noget aktivt for at imødegå situationen.

Et af fokuspunkterne for Toni Jørgensen har været en grundigere oplæring af medarbejderne i, hvordan systemerne virker, og hvad kontrollanterne har behov for at vide.

- Vi prøver at forklare personalet, at der var det her med de seks grader, og at man er nødt til at fortælle til Fødevarestyrelsen, at man har stået og forberedt kødet. Det er man nødt til at forklare dem eller ringe til os, så vi kan forklare situationen. Ellers får vi bare en anmærkning.

I Toni Jørgensens boder har de også indført, at medarbejderne skal rapportere rengøring, og hvordan aftenens rengøring har været, når de møder ind om morgenen.

De to andre boder, der også fik sure smileyer, Dosa Spot og Little India, har samme ejer. Han har også taget konsekvensen og hyret et rengøringsfirma, der kommer om aftenen.

- Så i stedet for at personalet skal være der ekstra og gøre rent i to timer, så tager han ikke den chance længere. Han har sat et rengøringshold på.

Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Solidariske

Selvom Toni Jørgensen er ude og italesætte det, han mener er skrappere krav, mener han ikke, de er unfair.

- Reglerne er som de er. Dem skal vi ikke løbe fra. Vi er bare nødt til at imødegå, at vi er underlagt meget skrappere krav end andre, at vi bliver kontrolleret hele tiden, og at vi skal være bedre til at instruere vores personale i, hvordan de skal håndtere det her og være bedre til at forklare, hvilke forhold de har arbejdet under.

- Vi er solidariske hernede. Alle tænker ikke bare: ”vi lader være med at besøge den ene butik, som har fået en dårlig smiley.” Det er hele Street Food, der bliver ramt, og det er derfor, vi tager det så alvorligt.

- Vi håber stadig folk vil støtte os, med alle de tiltag vi laver hernede, og at de er opmærksomme på, at vi har rettet fejlene og lægger os fladt ned. Der er ikke så meget mere at gøre. Vi kan kun rette det og gøre det godt fremadrettet.