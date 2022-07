Eigild B. Christensen har solgt sine fly

AALBORG:Det har været en meget langstrakt proces, men nu er det lykkedes den nordjyske erhvervsmand Eigild B. Christensen at sælge de tre passagerfly, han brændte inde med, da hans luftfartsselskab Great Dane Airlines (GDA) sidste år gik konkurs.

De tre Embraer-fly er blevet solgt til det danske luftfartsselskab Danish Air Transport (DAT).

Salgsprisen for de tre fly svarer ifølge Eigild B. Christensen omtrent til den nedskrevne værdi, som de står opført til i årsregnskabet for 2021 fra SEBC Aviation Leasing A/S, der er en del af hans ejendomsimperium.

Her er værdien af flyene opgjort til 171 millioner kroner, og den samlede salgspris ligger altså omkring dette niveau.

Det betyder altså, at salget ikke udløser nogen større regnskabsmæssig gevinst eller tab.

Men det hører med til billedet, at Eigild B. i sin tid betalte langt mere for flyene, end de nu står opført til i regnskabet.

- Først og fremmest glæder jeg mig over, at en langstrakt salgsproces endelig er til ende, siger han.

Det ene af de tre Embraer-fly, som nu er solgt til DAT. Arkivfoto: Claus Søndberg

Processen har involveret flere potentielle købere, men til sidst valgte han et salg til DAT som den mest "trygge løsning".

DAT vil bruge flyet på dets rutenet i Europa, som Embraer-flyet passer perfekt ind i.

Lidt gæld i flyene

Efter salget er der ikke mange spor tilbage i Eigil B. Christensens koncern af hans mislykkede luftfartseventyr.

Han er fortsat største kreditor i GDA's konkursbo, men her er der ikke udsigt til nogen indtægter.

- Der er også lidt gæld i flyene, som skal indfries, men langt det meste af finansieringen af flyene var vores egne penge, fortæller Eigild B. Christensen.

- Eigild og jeg var enige om, at det var synd at så fine fly skulle stå på rampen i Billund og kede sig, så vi har fundet sammen om en super løsning, der bringer flyene tilbage i drift, siger Jesper Rungholm, der er administrerende direktør i DAT.

- Vi skal have flyene i gang igen, og så ser vi, om de skal blive hos os i DAT, eller om de skal på nye eventyr i andre selskaber, supplerer han.

Set i bakspejlet

Når Eigild B. Christensen i sin tid endte med at eje tre passagerfly, skyldes det, at luftfartsselskabet Great Dane Airlines, som han ejede 90 procent af aktierne i, havde meldt en startdato ud.

Men der var problemer med det leasingselskab, hvor Great Dane Airlines oprindeligt havde en aftale om at lease fly. Derfor blev man enig om, at Eigild B. skulle købe flyene og lease dem videre.

- Set i bakspejlet skulle jeg havde ladet være, og så skulle vi have lejet eller leaset fly andre steder, men det kan jo ikke nytte noget at tænke over det nu, har Eigild B. Christensen tidligere erkendt.

I forbindelse med Great Dane Airlines' konkurs fortalte han, at han havde tabt mellem 85 og 100 millioner kroner i de tre år, han ejede selskabet.